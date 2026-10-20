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¿Futuro lejos del Emirates? David Raya deja abierta la puerta a jugar en LaLiga pese a su «año perfecto» en el Arsenal
Un regreso a España en el horizonte
Raya tiene contrato con el Arsenal hasta el verano de 2028, por lo que el club mantiene una posición de fuerza a la hora de fijar su precio. Sin embargo, el portero ha expresado abiertamente su deseo de jugar en otra liga. Al hablar de la posibilidad de regresar a España, Raya explicó su postura a Marca: «Sí, me encantaría. Me gustaría probar en LaLiga. Por ahora estoy muy feliz aquí, pero sin duda me gustaría jugar en la liga española».
El futbolista nacido en Barcelona, que llegó al Arsenal procedente del Brentford en 2023, tiene claro que su trayectoria futbolística acabará llevándolo de vuelta a la península ibérica. «Creo que es una liga muy competitiva», añadió. «Quizá, en el futuro, podría jugar en un club español. Soy español y me encantaría jugar allí, eso seguro».
- AFP
Reflexionando sobre una época dorada en el Arsenal
El portero atraviesa el periodo más productivo de su carrera a las órdenes de Mikel Arteta. Desde que dejó el Brentford para trasladarse al otro lado de Londres, Raya se ha convertido en uno de los jugadores más fiables de la Premier League. Ha disputado 114 partidos en todas las competiciones con el Arsenal, ha dejado su portería a cero en 52 ocasiones y solo ha encajado 89 goles.
Raya viene de una temporada sensacional en la que ayudó al Arsenal a conquistar la Premier League y la Community Shield. También fue fundamental en el recorrido del club en las competiciones eliminatorias, en las que alcanzó las finales de la Champions League y la Carabao Cup. Además, su regularidad fue recompensada con un tercer Guante de Oro consecutivo, un logro que pone de relieve su dominio bajo palos en la máxima categoría del fútbol inglés.
En busca de más gloria tras el éxito en el Mundial
Pese a sus éxitos con el club, Raya vivió un verano agridulce con la selección española. Aunque formó parte de la convocatoria que levantó el trofeo del Mundial, no disputó ni un minuto. Al reflexionar sobre su rendimiento reciente y su experiencia internacional, afirmó: «Creo que he tenido un año perfecto. Quizá lo único que me faltó fue jugar en el Mundial. Desde que llegué al Arsenal, he seguido mejorando cada año y espero que siga siendo así».
Su objetivo sigue siendo mantener el altísimo nivel que se ha marcado. «Pero creo sinceramente que este año, al ganar la Premier League y desempeñar un papel decisivo en la liga, la Champions League y la Community Shield, ha sido mi mejor temporada como profesional, con un impacto importante y levantando trofeos», señaló Raya.
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Ambiciones para esta temporada
De cara al futuro, el internacional español no se conforma con lo conseguido recientemente y quiere llevar al Arsenal aún más lejos. El Arsenal ocupa actualmente la segunda posición de la Premier League con 18 puntos, a solo tres del líder, el Manchester City, y ha comenzado con pleno de victorias su campaña en la Champions League, tras imponerse por 1-0 al Napoli y por 3-0 al Lille.
Las expectativas del portero siguen siendo muy altas mientras el club se prepara para una difícil visita al Bayern de Múnich. «Quiero ganarlo todo», afirmó con rotundidad. «Queremos consolidarnos como favoritos y ese es nuestro objetivo. Ojalá este año podamos mejorar lo conseguido la temporada pasada ganando la Champions League, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que eso suceda».
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