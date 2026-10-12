AFP
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«Futuro ganador del Balón de Oro»: Un ex de la Premier League ensalza a Rayan Cherki, estrella del Manchester City, como antídoto contra el fútbol moderno «robótico»
Cherki brilla en Anfield
Cherki volvió a firmar una actuación de autoridad el domingo, en la contundente victoria del Manchester City por 3-0 sobre el Liverpool en la Premier League. El equipo visitante desarboló a su gran rival en un duelo crucial de comienzos de temporada. El mediapunta de 23 años marcó con confianza el tercer gol de su equipo en Anfield y puso el broche a una brillante actuación individual.
Su estado de forma ha suscitado grandes elogios en el mundo del fútbol. Reo-Coker, excentrocampista del Aston Villa, quedó especialmente impresionado y lanzó un pronóstico ambicioso sobre el futuro del francés en el fútbol. Cree que Cherki posee un talento excepcional, de los que aparecen una vez por generación. De hecho, Reo-Coker insiste en que el mediapunta tiene absolutamente todo lo necesario para convertirse en el mejor jugador del mundo.
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Un futuro ganador del Balón de Oro
Reo-Coker fue rotundo al valorar hasta dónde puede llegar la estrella del City. Cree que el joven francés está destinado a conquistar el mayor galardón individual del fútbol.
«Estamos ante un futuro ganador del Balón de Oro. Tiene todas las cualidades y capacidades para lograrlo», declaró Reo-Coker a CBS Sports. «Tiene carácter, personalidad y no teme arriesgarse ni probar cosas».
El fútbol necesita menos robots
El fútbol moderno recibe a menudo críticas por ser demasiado rígido y estar excesivamente condicionado por la táctica. Reo-Coker cree que Cherki es el antídoto perfecto para esta etapa del deporte tan marcada por los esquemas.
«El fútbol necesita más Rayan Cherkis y menos robots», insistió el excentrocampista. «Es el tipo de jugador por el que pagaría por verle jugar».
Las cifras avalan ese entusiasmo. Cherki ya suma cinco goles y dos asistencias en solo nueve partidos entre todas las competiciones esta temporada, lo que demuestra que puede combinar el talento ofensivo con una eficacia implacable en los últimos metros.
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Mantener este nivel de élite
Cherki afronta ahora el reto de mantener esta notable regularidad durante toda la exigente temporada inglesa. El Manchester City dependerá en gran medida de su creatividad y visión de juego en la lucha por los principales títulos nacionales y europeos. Con cuatro goles en seis partidos de la Premier League hasta la fecha, el futbolista de 23 años se ha consolidado como una pieza clave del ataque.
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