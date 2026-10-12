Cherki volvió a firmar una actuación de autoridad el domingo, en la contundente victoria del Manchester City por 3-0 sobre el Liverpool en la Premier League. El equipo visitante desarboló a su gran rival en un duelo crucial de comienzos de temporada. El mediapunta de 23 años marcó con confianza el tercer gol de su equipo en Anfield y puso el broche a una brillante actuación individual.

Su estado de forma ha suscitado grandes elogios en el mundo del fútbol. Reo-Coker, excentrocampista del Aston Villa, quedó especialmente impresionado y lanzó un pronóstico ambicioso sobre el futuro del francés en el fútbol. Cree que Cherki posee un talento excepcional, de los que aparecen una vez por generación. De hecho, Reo-Coker insiste en que el mediapunta tiene absolutamente todo lo necesario para convertirse en el mejor jugador del mundo.