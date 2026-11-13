El español, que anteriormente cosechó grandes éxitos al frente del Barcelona, ha ampliado su contrato en la capital francesa hasta el verano de 2030. Sigue plenamente comprometido con un proyecto ilusionante.

Sin embargo, llegará el día en que haga las maletas en París y quede vacante un puesto de entrenador de primer nivel. Entonces, los dominadores de la Ligue 1 tendrán que tomar una decisión importante sobre quién será su próximo técnico.

Entrenadores de todos los rincones del planeta acogerían con entusiasmo la oportunidad de trabajar con una plantilla repleta de estrellas y aprovechar los recursos de Qatar Sports Investments en el mercado de fichajes.

Es probable que el PSG tenga a Arteta entre sus candidatos, dado que ya estuvo vinculado al club durante una cesión como jugador en la temporada 2001-02. Su prestigio como entrenador no ha dejado de crecer desde que asumió el mando del Arsenal en diciembre de 2019.

El técnico de 44 años ha alcanzado los 370 partidos al frente del Arsenal, al que ha llevado a conquistar la FA Cup, la Community Shield y la Premier League. También llegó a la final de la Champions League en 2026, donde sufrió la dolorosa derrota en la tanda de penaltis ante el PSG.

El Arsenal sigue decidido a conquistar el trofeo más importante del fútbol europeo por primera vez en su historia, pero a Arteta no le queda mucho más por conseguir en el norte de Londres. Por eso, es probable que en algún momento busque un nuevo reto.