¿Futuro entrenador del PSG? Mikel Arteta, técnico del Arsenal, «en la lista de grandes entrenadores», pero Pep Guardiola queda descartado para regresar con el campeón de la Champions League
Arteta estuvo cedido en el PSG durante su etapa como jugador
El español, que anteriormente cosechó grandes éxitos al frente del Barcelona, ha ampliado su contrato en la capital francesa hasta el verano de 2030. Sigue plenamente comprometido con un proyecto ilusionante.
Sin embargo, llegará el día en que haga las maletas en París y quede vacante un puesto de entrenador de primer nivel. Entonces, los dominadores de la Ligue 1 tendrán que tomar una decisión importante sobre quién será su próximo técnico.
Entrenadores de todos los rincones del planeta acogerían con entusiasmo la oportunidad de trabajar con una plantilla repleta de estrellas y aprovechar los recursos de Qatar Sports Investments en el mercado de fichajes.
Es probable que el PSG tenga a Arteta entre sus candidatos, dado que ya estuvo vinculado al club durante una cesión como jugador en la temporada 2001-02. Su prestigio como entrenador no ha dejado de crecer desde que asumió el mando del Arsenal en diciembre de 2019.
El técnico de 44 años ha alcanzado los 370 partidos al frente del Arsenal, al que ha llevado a conquistar la FA Cup, la Community Shield y la Premier League. También llegó a la final de la Champions League en 2026, donde sufrió la dolorosa derrota en la tanda de penaltis ante el PSG.
El Arsenal sigue decidido a conquistar el trofeo más importante del fútbol europeo por primera vez en su historia, pero a Arteta no le queda mucho más por conseguir en el norte de Londres. Por eso, es probable que en algún momento busque un nuevo reto.
- Getty
¿Podría Arteta poner rumbo a París cuando deje el Arsenal?
Preguntado si Arteta podría ser el próximo entrenador en París, el excentrocampista del PSG Mulumbu, que habló en colaboración con Parimatch Online Casino, declaró a GOAL: «Sí, sin duda. Ha demostrado en el Arsenal que es un entrenador muy bueno. Construyó este equipo desde cero. Porque, cuando se marchó Arsene Wenger, había que hacer una gran reconstrucción del equipo.
«Demostró que, con los años, progresó con este equipo. El equipo ganó la liga el año pasado y llegó a la final de la Champions League. Así que, sin duda, está en la lista de los grandes entrenadores».
Arteta ha dejado abierta la puerta a regresar en el futuro a un lugar que conoce bien en Francia. En 2021 afirmó: «Me encanta París, me encanta París. Guardo muy buenos recuerdos de allí. Fue mi primer club como profesional. Siempre llevo al club en el corazón. Nunca se sabe, pero tengo mucho trabajo por hacer [en el Arsenal]».
¿Estaría Guardiola interesado en un puesto en el PSG?
Arteta no será el único aspirante a hacerse cargo del PSG, ya que el club que domina la Ligue 1 puede atraer a prácticamente cualquier entrenador que quiera. No sería una gran sorpresa que Pep Guardiola se sintiera tentado por el proyecto que se le ofrece en París.
El técnico catalán ya ha trabajado en España, Alemania e Inglaterra con el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City. Actualmente se está tomando un descanso sabático y se le ha mencionado como posible sucesor de Mauricio Pochettino, rumbo al Manchester United, al frente de la selección masculina de Estados Unidos.
Ante la pregunta de si podríamos ver a Guardiola en Francia, Mulumbu añadió: «No lo sé. No le veo llegando al PSG después de Luis Enrique. Creo que Pep, ahora mismo, descansará un poco y quizá se haga cargo de una selección, igual que Zinedine Zidane».
- Getty/GOAL
Enrique sigue siendo el rey del Parque de los Príncipes por ahora
El Paris Saint-Germain espera que falten muchos años para tener que decidir quién será su próximo entrenador. El club sigue mostrando plena confianza en Enrique por lo conseguido durante las últimas tres temporadas.
Sin embargo, en algún momento querrá comenzar una nueva etapa, y no se puede descartar una especie de intercambio que lleve a Arteta de vuelta al PSG y a Enrique a emprender una aventura en la Premier League en el Emirates Stadium.
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