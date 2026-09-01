El Liverpool se ha movido con decisión para asegurarse a su próxima generación de talento al cerrar la incorporación de Brughmans, procedente del conjunto belga Genk. El jugador de 18 años, que mide unos imponentes 2,01 m, se ha convertido en una de las jóvenes promesas de las que más se habla en el fútbol europeo, y el Liverpool ha actuado rápido para ahuyentar el interés de otros pretendientes.

El club anunció oficialmente que hemos acordado un fichaje para incorporar al portero Brughmans desde el KRC Genk, lo que supone otra incorporación importante a la cantera de desarrollo de la plantilla.

Brughmans ya ha demostrado su calidad esta temporada, al ser titular en los cuatro partidos nacionales del Genk y demostrar por qué está considerado una futura estrella internacional. Aunque ya ha representado a Bélgica en varias categorías inferiores, este salto a la Premier League supone un paso importante en la trayectoria de su carrera.