¿Futuro capitán? Liverpool recibe una «señal de alarma» sobre Dominik Szoboszlai por su contrato y los rumores de fichaje por el Real Madrid

En declaraciones a Grosvenor Casino, el exganador del triplete subrayó que el club no puede permitirse que un jugador tan versátil y capaz de «cambiar el rumbo del partido» llegue a la fase final de su contrato. McAllister destacó la resistencia física del centrocampista y su especialidad en las jugadas a balón parado como razones por las que se ha convertido rápidamente en un referente para la afición.

Sobre la necesidad de renovarlo y su gran aportación deportiva, McAllister declaró al Liverpool Echo: «Seguro que el Liverpool ya lo está valorando. Cuando quedan solo dos años de contrato, deben encenderse las alarmas. Estoy seguro de que ya negocian extenderlo, porque ha sido un fichaje fantástico y se ha adaptado a la perfección.

Es un jugador que cambia partidos: sus tiros libres son excepcionales y ya ha marcado goles espectaculares. Además, es un atleta completo; recorre mucho terreno.

Mi consejo para cualquier jugador es que, si corres tanto como él, te convertirás en el favorito de la afición, porque demuestras que lo das todo. Es un atleta fenomenal, tanto al atacar como al ayudar en defensa».