¿Futuro capitán del Barcelona? Pau Cubarsi revela su sueño de liderar como defensa, plenamente comprometido con la filosofía de Hansi Flick

Pese a las críticas por su estilo arriesgado, Cubarsi defiende la táctica de Flick y asegura que la plantilla confía en ella. El titular indiscutible ha jugado 48 partidos esta temporada en cuatro competiciones. Su expulsión ante el Atlético de Madrid complicó la eliminación en cuartos de la Champions.

Aun así, asegura que los riesgos del sistema son parte del aprendizaje: «La filosofía del entrenador es esta y la defenderemos hasta el final; hemos ganado muchos títulos jugando así... cuando estamos concentrados, funciona, como se ha visto», afirmó.

Sobre el partido contra el equipo de Diego Simeone, añadió: «Siempre se puede mejorar, incluso con la defensa adelantada, pero son cosas que pasan; en milésimas de segundo debes decidir y eso te enseña para el futuro».