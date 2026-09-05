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Furioso Roberto De Zerbi critica el ineficaz ataque del Tottenham tras otro empate sin goles en la Premier League
De Zerbi exige una mejora en ataque
El Tottenham no ha logrado marcar en sus tres primeros partidos por primera vez desde 1974 tras firmar un empate 0-0 el sábado. Roberto De Zerbi acabó furioso con su ataque de 165 millones de libras después de que no lograra poner a prueba al portero rival ante Oliver Glasner y su equipo.
El entrenador señaló varias oportunidades desaprovechadas en las que las malas decisiones le costaron muy caro a su equipo. "En el último tercio tenemos que mejorar", dijo De Zerbi. "Tenemos que mejorar y tomar mejores decisiones, mantener más la calma cuando estamos cerca de hacer algo importante en el último tercio".
- AFP
La mala toma de decisiones le cuesta caro al Tottenham Hotspur
De Zerbi destacó momentos concretos en los que el Tottenham desaprovechó prometedoras posiciones de ataque. Señaló que los jugadores optaron por el pase equivocado pese a tener opciones claras. «Cuando Omar Marmoush tuvo un disparo y se fue por encima, teníamos a Andy Robertson doblando por fuera. Si hubiéramos tomado la decisión correcta, Mohammed Kudus estaba en el segundo palo esperando para marcar», explicó.
«¿Cuántos centros enviamos más allá del segundo palo? Mathys Tel, dos veces. Savio, una. Tel tiene un gran potencial, pero toma demasiadas decisiones equivocadas». También confirmó que la sustitución de Savio, tras su traspaso por 75 millones de libras, y la de Destiny Udogie se debió por completo a la recomendación de los servicios médicos.
El Nottingham Forest se fue frustrado por el VAR
Mientras tanto, el Nottingham Forest se quedó indignado por una controvertida intervención que le privó de la victoria. A Neco Williams le anularon un gol en la segunda parte por mano después de que el intento de despeje de Sandro Tonali se desviara en el galés.
Glasner criticó duramente la decisión y declaró: "Así que, si estamos adivinando, el VAR no puede intervenir. No es claro y evidente y antes de la temporada nos dijeron que el umbral (para intervenir) debía ser muy alto. Aceptamos el punto, pero sentimos que perdimos dos".
Williams también se defendió y añadió: "Es gol. El VAR está ahí cuando hay un error claro y evidente y para mí eso no es claro y evidente. He visto las imágenes y las repeticiones y en ningún momento pensé que hubiera mano".
- (C)Getty Images
Qué le espera ahora al Tottenham y al Forest
Tanto el Tottenham como el Nottingham Forest siguen desesperados por lograr sus primeras victorias de la temporada mientras se preparan para afrontar sus próximos compromisos clave. De Zerbi debe arreglar rápidamente su ataque de 165 millones de libras, que no está funcionando, antes de recibir al Everton el próximo fin de semana. Mientras tanto, Glasner y su plantilla viajarán para medirse al Aston Villa, con la esperanza de convertir sus prometedoras actuaciones en tres puntos muy necesarios.
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