La Roma no lo acepta. El desahogo de Massimiliano Allegri, ayer después del partido disputado en el Maradona entre la Roma y el Napoli, no pasó inadvertido, aunque se produjo entre una entrevista televisiva y la posterior rueda de prensa. Las palabras del técnico del Napoli enfurecieron al club romano: «El año pasado les pusieron la Champions en las manos. Siempre ellos…». El comentario se refería precisamente a la Roma y a la clasificación que consiguió Gian Piero Gasperini con el esprint final, incluso a costa de su Milan: tras perder en casa del Inter, la Roma sumó seis victorias y un empate y superó en la última jornada también al AC Milan. Allegri insinúa que el club de Dan Friedkin recibió supuestos favores arbitrales.
Furia de la Roma contra Allegri: a la espera de las decisiones federativas
EL REFERENTE DE ALLEGRI
Desde Trigoria trasciende una profunda irritación: nadie considera que el equipo recibiera favor arbitral alguno en aquella recta final que lo devolvió a la Champions siete años después de su última participación. El propio Gasperini se sintió dolido, porque no esperaba un «ataque» así de un colega que también es amigo suyo. Allegri probablemente se refiere al partido contra el Parma, en el que la Roma remontó en pleno tiempo añadido del 1-2 al 3-2 gracias a un penalti decisivo de Malen, cuya concesión no a todos les pareció clara y justificada. El Milan, por su parte, echó por tierra la clasificación al perder en casa contra el Cagliari precisamente en la última jornada.
EL MALESTAR DE LA ROMA
Persisten la sorpresa y la irritación de la Roma ante unas palabras inesperadas y consideradas del todo inoportunas. En Trigoria también se espera ahora que los órganos competentes esclarezcan las declaraciones en cuestión.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias