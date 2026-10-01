Buen debut para la nueva Argentina sin Lionel Messi. A la espera del último tango de la Pulga, programado en la madrugada entre el martes 6 y el miércoles 7 de octubre en el Monumental de Buenos Aires contra Benín, la Albiceleste de Scaloni goleó 4-0 a Bolivia. Una buena prueba para el seleccionador subcampeón del mundo, que salvo sorpresas renovará el contrato que expira a final de año para intentar abrir un nuevo ciclo: el rival no es precisamente de primera fila, pero llegan señales importantes sobre todo desde el punto de vista ofensivo. Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos funcionan, Nico Paz ya está listo para convertirse en un líder, Palacios en el medio está en todas partes.
Funciona la primera Argentina sin Messi: 4-0 a Bolivia, marcan Lautaro Martínez y Nico Paz
GOL DE LA SERIE A
El partido es de sentido único desde los primeros minutos. Bolivia, que rozó la clasificación al Mundial al perder el playoff decisivo contra Irak, se planta con un 5-4-1, dejando al talentoso Miguelito demasiado solo ahí arriba y sin encontrar nunca la forma de inquietar a la defensa liderada por Cuti Romero, elegido como nuevo capitán tras las despedidas de Messi y Otamendi. El gol de la ventaja lleva la firma de Lautaro, con un preciso derechazo desde la frontal a pase de McAllister; el segundo es una caricia de Nico Paz ante la salida de Viscarra (delicioso balón vertical de Palacios). Argentina tiene la posibilidad de hacer el tercero con Julián Álvarez, pero el delantero del Atlético de Madrid pierde el tiempo y se deja hipnotizar por el número uno boliviano.
ARGENTINA GOLEA CON UN PÓKER
En la segunda parte continúa el monólogo, que deja más goles. El de Romero, de cabeza, a la salida de una falta botada por Nico Paz (el jugador del Como se marcha en el 55', sustituido por Mastantuono; en ese mismo minuto entra Balerdi por Romero), y el de Flaco Lopez, con un disparo en escorzo tras una gran acción de Leonel Flores. Lautaro, uno de los mejores sobre el campo, se marcha en el 75' con un vendaje en la cabeza: nada grave, solo un corte por un pisotón involuntario de Rocha. Argentina vuelve a jugar en la madrugada del sábado al domingo para el amistoso contra Burkina Faso.
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