El partido es de sentido único desde los primeros minutos. Bolivia, que rozó la clasificación al Mundial al perder el playoff decisivo contra Irak, se planta con un 5-4-1, dejando al talentoso Miguelito demasiado solo ahí arriba y sin encontrar nunca la forma de inquietar a la defensa liderada por Cuti Romero, elegido como nuevo capitán tras las despedidas de Messi y Otamendi. El gol de la ventaja lleva la firma de Lautaro, con un preciso derechazo desde la frontal a pase de McAllister; el segundo es una caricia de Nico Paz ante la salida de Viscarra (delicioso balón vertical de Palacios). Argentina tiene la posibilidad de hacer el tercero con Julián Álvarez, pero el delantero del Atlético de Madrid pierde el tiempo y se deja hipnotizar por el número uno boliviano.