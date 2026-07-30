El acuerdo por Garcia es el movimiento estrella, con el Fulham aceptando pagar 40 millones de euros por el 70 por ciento de los derechos del jugador. Esta estructura permite al Real Madrid conservar una participación en el futuro del delantero, una práctica habitual del gigante español cuando da salida a los mejores canteranos.

Además de Garcia, el Fulham está cerca de cerrar a Palacios, otro producto de la cantera muy bien valorado. El equipo de la Premier League pagará entre 8 y 10 millones de euros por el 70 por ciento de sus derechos. Según Marca, el acuerdo por Gonzalo se considera cerrado, mientras que se espera que los detalles finales de Palacios queden cerrados en las próximas horas.



