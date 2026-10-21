El Barcelona llegó a la capital francesa con una extraordinaria racha de 11 victorias consecutivas y parecía prácticamente imparable bajo las órdenes de Flick. Sin embargo, los gigantes catalanes acabaron sucumbiendo ante un Paris Saint-Germain incansable que no les permitió imponer el ritmo del partido fuera de casa.

Los locales basaron su juego en una presión intensa y recurrieron especialmente a sus atacantes para entorpecer la fluida salida de balón de los visitantes. Al impedir que el balón progresara desde las zonas más adelantadas del campo, el campeón de la Ligue 1 cortó el suministro a los principales creadores de juego del Barcelona.



