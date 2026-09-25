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«¡Fuimos mejores!»: Xavi afirma que Países Bajos superó a la Alemania de Jurgen Klopp en el duelo de la UEFA Nations League
Gakpo rescata un punto al final
Xavi y Klopp arrancaron sus nuevas etapas como seleccionadores internacionales con un entretenido empate 1-1 en el Johan Cruyff Arena el jueves. Alemania se adelantó con un gol de Felix Nmecha en el minuto 32 y parecía encaminada a llevarse la victoria a domicilio en el esperado encuentro.
Sin embargo, Cody Gakpo dio un paso al frente en el tiempo añadido para enviar al fondo de la red una volea exquisita tras un centro medido de Ruben van Bommel. El dramático gol final hizo que se repartieran los puntos.
El empate en los últimos minutos rescató un punto crucial para Países Bajos y dejó a Xavi muy animado por la reacción llena de carácter de su equipo tras un complicado inicio de partido.
- AFP
Estableciendo un nuevo referente
A pesar de admitir que sus jugadores estuvieron inicialmente nerviosos con un nuevo entrenador, Xavi consideró que Países Bajos acabó mereciendo los tres puntos. Destacó a los suplentes y a los debutantes por su impresionante impacto en el desarrollo del partido.
«Hoy fuimos mejores que Alemania, tuvimos un poco más. En la segunda parte estuvimos realmente bien, mostramos nuestra manera de jugar», dijo Xavi, citado por ESPN.
«Estoy muy feliz. La primera parte estuvo más o menos igualada. Pero los jugadores que entraron al campo [como suplentes], estoy muy feliz, especialmente por los que debutaban. Mostraron personalidad, ambición, ganas. Así es como debemos jugar en la segunda parte».
Goles anulados y frustración
El empate no estuvo exento de frustración, ya que Países Bajos vio cómo le anulaban dos goles durante el intenso encuentro. El cabezazo de Virgil van Dijk en la primera parte fue invalidado después de que Brian Brobbey fuera sancionado por una falta sobre el portero de Alemania Marc-André ter Stegen.
Fue una decisión que Xavi consideró incorrecta, ya que creía que el gol debió subir al marcador. Además, el suplente Mexx Meerdink también vio cómo le anulaban un remate en los últimos minutos tras una acción caótica dentro del área alemana.
«La primera parte no estuvo nada mal, pero la segunda parte es la manera en la que queremos jugar», explicó Xavi. «Tenemos que mejorar en muchas cosas, en las segundas jugadas, en los duelos, en defender mejor, en muchas cosas, pero estoy muy satisfecho.
«Estoy muy feliz y muy agradecido porque es mi primer partido. Creo que quizá no merezco esto, pero la bienvenida que me dieron fue increíble, el ambiente fue fantástico. Gracias a toda la gente».
- Getty Images Sport
El revés de Brobbey y los próximos pasos
La noche positiva se vio ligeramente empañada por una lesión en la primera parte del delantero Brobbey, que se vio obligado a abandonar el terreno de juego. Xavi confirmó que el atacante se perderá los tres partidos restantes de la Nations League en esta actual ventana internacional. Como resultado, pronto se convocará a un sustituto para reforzar las opciones ofensivas de la selección ante un calendario apretado.
Países Bajos debe reagruparse ahora rápidamente y centrarse en su próxima prueba. Xavi exigirá a los suyos que trasladen su impulso de la segunda parte al crucial partido del domingo fuera de casa ante Serbia.
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