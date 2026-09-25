«¡Fuimos mejores!»: Xavi afirma que Países Bajos superó a la Alemania de Jurgen Klopp en el duelo de la UEFA Nations League

Xavi y Klopp arrancaron sus nuevas etapas como seleccionadores internacionales con un entretenido empate 1-1 en el Johan Cruyff Arena el jueves. Alemania se adelantó con un gol de Felix Nmecha en el minuto 32 y parecía encaminada a llevarse la victoria a domicilio en el esperado encuentro.

Sin embargo, Cody Gakpo dio un paso al frente en el tiempo añadido para enviar al fondo de la red una volea exquisita tras un centro medido de Ruben van Bommel. El dramático gol final hizo que se repartieran los puntos.

El empate en los últimos minutos rescató un punto crucial para Países Bajos y dejó a Xavi muy animado por la reacción llena de carácter de su equipo tras un complicado inicio de partido.