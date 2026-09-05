Allegri no se mordió la lengua en su valoración del rendimiento del Nápoles tras una noche caótica en Milán. El equipo visitante parecía tenerlo todo bajo control después de los goles de Matteo Politano y Rasmus Hojlund, que le dieron una ventaja de 2-0 al inicio de la segunda parte. Sin embargo, la enérgica reacción del equipo de Cristian Chivu permitió al vigente campeón remontar el marcador, culminando con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 91 que dejó al conjunto napolitano sin premio.

En declaraciones a los medios tras el pitido final, Allegri se apresuró a señalar el punto de inflexión concreto que permitió al Inter volver al partido. "Para los espectadores fue un partido divertido, para nosotros un poco menos", admitió el técnico del Nápoles. "Íbamos ganando 2-0, luego encajamos un gol demasiado blando e Inter cambió su ritmo, generándonos dificultades. En el gol decisivo pensamos que el balón había salido y nos paramos, pero el fútbol es así: nosotros pudimos marcar, ellos lo hicieron".