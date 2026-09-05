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«Fuimos demasiado blandos»: Massimiliano Allegri admite los errores del Nápoles tras el desplome en la derrota por 3-2 ante el Inter y pide calma antes de la Champions League
La fragilidad defensiva le cuesta muy caro al Nápoles
Allegri no se mordió la lengua en su valoración del rendimiento del Nápoles tras una noche caótica en Milán. El equipo visitante parecía tenerlo todo bajo control después de los goles de Matteo Politano y Rasmus Hojlund, que le dieron una ventaja de 2-0 al inicio de la segunda parte. Sin embargo, la enérgica reacción del equipo de Cristian Chivu permitió al vigente campeón remontar el marcador, culminando con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 91 que dejó al conjunto napolitano sin premio.
En declaraciones a los medios tras el pitido final, Allegri se apresuró a señalar el punto de inflexión concreto que permitió al Inter volver al partido. "Para los espectadores fue un partido divertido, para nosotros un poco menos", admitió el técnico del Nápoles. "Íbamos ganando 2-0, luego encajamos un gol demasiado blando e Inter cambió su ritmo, generándonos dificultades. En el gol decisivo pensamos que el balón había salido y nos paramos, pero el fútbol es así: nosotros pudimos marcar, ellos lo hicieron".
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Allegri exige una mejora en la concentración
La derrota pone de relieve una preocupación creciente para Allegri en torno a la solidez defensiva de su equipo, que ya ha encajado cinco goles en solo dos partidos. El técnico subrayó que los problemas no son necesariamente tácticos, sino que están relacionados con la concentración individual y la capacidad para manejar la presión cuando el rival eleva su intensidad.
«Sigue siendo una buena actuación, especialmente en términos de gestión del balón», explicó Allegri al analizar los aspectos tácticos de la derrota. «En este momento estamos pagando demasiado por cada error: hemos encajado cinco goles en dos partidos y debemos mejorar, sin pensar que la solución pasa solo por defender dentro del área. Estamos solo en la tercera jornada, la condición irá mejorando. Ahora debemos mantener la calma y pensar en la Champions League».
Opiniones divididas sobre las actuaciones individuales
A pesar del colapso colectivo, Allegri encontró tiempo para hablar de las aportaciones individuales de sus jugadores, incluidos los que regresaban de lesión y los jóvenes que se están ganando su sitio en el once. En concreto, elogió a Antonio Vergara por su actuación en la medular, aunque quedó menos satisfecho con la distribución de Alisson Santos, que jugó 80 minutos antes de ser sustituido por Benoit Badiashile.
«Vergara jugó muy bien como centrocampista izquierdo, con intensidad y calidad», señaló Allegri. «Alisson, en cambio, debe gestionar mejor algunos balones, porque en estos partidos cada jugada tiene peso. Sin embargo, vuelve de una lesión larga y todavía necesita encontrar su mejor condición».
Al ser preguntado por sus cambios tácticos tardíos, añadió: «No influyó. Metí a Badiashile para ayudar por arriba, pero el fútbol no tiene lógica y encajamos dos goles de cabeza».
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Allegri se niega a caer en el pánico por la lucha por el título
La distancia en lo más alto de la clasificación entre el Napoli y el Inter ya se ha ampliado a seis puntos, pero el veterano entrenador se niega a entrar en debates sobre el mercado de fichajes de verano o la lucha por el título a largo plazo. «Hablar ahora del mercado no tiene sentido», afirmó Allegri con firmeza cuando le preguntaron por posibles refuerzos antes del cierre del plazo. «Tengo que analizar el rendimiento del equipo. El Inter es el equipo más fuerte de la liga, es el favorito. Estuvimos al nivel del equipo más fuerte».
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