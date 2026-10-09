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«¡Fui yo quien no le dio un día libre!»: Cristian Chivu responde a los rumores de Turquía sobre Hakan Calhanoglu
Chivu aborda la polémica internacional de Calhanoglu
El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, se refirió a las especulaciones sobre Hakan Calhanoglu después de que varias informaciones en Turquía cuestionaran su ausencia de la convocatoria de la selección. El mediapunta permaneció en el centro de entrenamiento del Inter durante las tres semanas de la ventana para completar su rehabilitación.
Chivu confirmó que Calhanoglu se entrenó sin restricciones durante toda la semana y que sigue plenamente disponible para enfrentarse al Parma el sábado.
"Sé que las informaciones llegaron desde Turquía, me gustaría dejar las cosas claras", dijo Chivu a los periodistas. "Tenía un problema que le impidió ser convocado".
- Anadolu Agency
El entrenador tomó la decisión de retener al centrocampista
El técnico rumano explicó que fue él quien pidió personalmente que Calhanoglu se quedara en Milán para completar su plan de entrenamiento en lugar de viajar para ver a sus compañeros de selección. «Fui yo quien no le dio un día libre, porque quería tenerlo con el grupo para entrenar», reveló Chivu.
«Es importante para nosotros por sus cualidades. Terminamos tarde y no había manera de que pudiera llegar con sus compañeros de selección».
«Lleva una semana entrenándose sin restricciones y está disponible».
Spence vuelve a entrar en la pelea tras una larga recuperación
Chivu también ofreció noticias positivas sobre el lateral Djed Spence, que completó una semana entera de entrenamientos sin restricciones tras una ausencia de dos meses por lesión y recuperación posterior al torneo.
«Djed lleva cinco buenas sesiones en las piernas. No podemos olvidar su periodo de rehabilitación y sus vacaciones», señaló Chivu.
«Ahora está disponible y entrará en la convocatoria. Nos alegra que haya vuelto, por fin estamos viendo su sonrisa y sus cualidades».
- Getty Images Sport
Gestionar la carga de la plantilla ante un calendario agotador
Con el Inter afrontando un partido cada tres días hasta el próximo parón internacional, Chivu subrayó la necesidad de proteger a los jugadores internacionales clave. El vigente campeón de la Serie A recibe al Parma en San Siro con el objetivo de mantener su condición de invicto en el campeonato.
Chivu también dejó entrever una posible rotación en la portería, con Ivan Provedel apretando para entrar en la convocatoria.
El Inter aspira a ofrecer una actuación convincente ante su afición.
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