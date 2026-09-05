De Zerbi ha mantenido con firmeza su atrevida predicción de que Mudryk es capaz de ganar el Balón de Oro. Ambos se reencontraron recientemente después de que Mudryk fichara por el Tottenham en el último día del mercado de fichajes.

Mudryk llegó al Tottenham cedido por una temporada desde el Chelsea, rival londinense. Según las informaciones, el Tottenham tiene una opción para hacer permanente el traspaso el próximo verano por 75 millones de libras si convence. El movimiento devuelve al extremo ucraniano a las órdenes de De Zerbi. Ya habían trabajado juntos en el Shakhtar Donetsk, donde Mudryk empezó a consolidarse como uno de los jóvenes talentos más ilusionantes de Europa.