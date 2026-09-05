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«¡Fui muy claro!» - Roberto De Zerbi se reafirma en su afirmación sobre el Balón de Oro de Mykhailo Mudryk tras reencontrarse en el Tottenham
Reencuentro con un exentrenador
De Zerbi ha mantenido con firmeza su atrevida predicción de que Mudryk es capaz de ganar el Balón de Oro. Ambos se reencontraron recientemente después de que Mudryk fichara por el Tottenham en el último día del mercado de fichajes.
Mudryk llegó al Tottenham cedido por una temporada desde el Chelsea, rival londinense. Según las informaciones, el Tottenham tiene una opción para hacer permanente el traspaso el próximo verano por 75 millones de libras si convence. El movimiento devuelve al extremo ucraniano a las órdenes de De Zerbi. Ya habían trabajado juntos en el Shakhtar Donetsk, donde Mudryk empezó a consolidarse como uno de los jóvenes talentos más ilusionantes de Europa.
De Zerbi aclara su rotunda afirmación
De Zerbi llegó a señalar originalmente al extremo como candidato al Balón de Oro durante su etapa en el Brighton, justo antes de que Mudryk completara su enorme traspaso al Chelsea. A pesar de las dificultades posteriores del delantero en Inglaterra, el técnico italiano sigue plenamente convencido de su capacidad natural.
"Pasamos una temporada muy particular juntos en el Shakhtar", declaró De Zerbi, en declaraciones recogidas por ESPN. "Cuando empezó la guerra, estábamos juntos. Y cuando hablé del Balón de Oro, fui muy claro. Puede que mi inglés no sea tan bueno, pero fui muy claro porque estaba hablando del potencial del jugador. El potencial del jugador puede ser el mismo y puede cumplir la predicción o no".
Un desafío crucial espera al extremo
Mudryk no ha conseguido en gran medida justificar la inversión de 100 millones de euros que el Chelsea asumió en enero de 2023. De Zerbi reconoció las dificultades recientes del jugador de 25 años, que incluyeron una larga ausencia del fútbol de élite tras una suspensión.
«Hasta ahora, ha tenido muchos problemas», añadió De Zerbi. «El último problema, la suspensión por lo que fuera el problema, pero el [resultado] está claro. Y ahora su desafío es respetar todas sus cualidades porque es un gran jugador.
«Tiene que terminar esta temporada de la manera correcta, sin demasiada presión, pero es el momento adecuado para que muestre [su capacidad], porque si el Chelsea pagó 100 millones de euros hace cuatro años... Creo que ficharon a muchos jugadores muy, muy buenos y, para gastar 100 millones de euros, creo que pensaron muy bien en las cualidades de Mudryk».
- AFP
De vuelta al terreno de juego
La prioridad inmediata para Mudryk es volver a pisar el césped y recuperar el ritmo de competición. Dada su reciente falta de minutos, De Zerbi admitió que no sabe cuándo el jugador cedido estará completamente listo para ser titular en un partido de la Premier League.
Sin embargo, los aficionados del Tottenham podrían ver muy pronto un breve adelanto de su nuevo fichaje. De Zerbi confirmó que Mudryk está preparado para jugar entre 15 y 30 minutos en el próximo duelo del sábado contra el Nottingham Forest.
Si el ucraniano logra reencontrarse con su mejor versión bajo las órdenes de su antiguo mentor, los Spurs bien podrían activar su lucrativa opción de compra. Por ahora, la prioridad sigue siendo simplemente reconducir su carrera.
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