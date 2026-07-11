¿Fuerza física o magia? El dilema de Pedri preocupa a España de cara al partido contra Francia

La mayor sorpresa en la alineación titular de España ante Bélgica en cuartos del Mundial fue ver a Pedri en el banquillo.

Nadie esperaba la exclusión de Pedri, pieza clave en el centro del campo español.

Luis de la Fuente apostó por Fabián Ruiz, acierto inicial que corrigió en la segunda parte al incluir a Pedri.

El diario «Sport» se pregunta: ¿será titular ante Francia Fabián Ruiz o Pedri?

La duda es si De la Fuente apostará de nuevo por las cualidades físicas de Fabián, autor de un gol ante Bélgica, o si devolverá la manija del centro del campo a Pedri, a quien el técnico evitó criticar tras el duelo contra Portugal.

Pero en los partidos clave De la Fuente suele optar por un mediocampista más sólido y físico, consciente de que Francia destaca en ese aspecto. aunque su mediocampo, menos técnico que el español, se apoya en la fuerza física para alimentar el ataque de Michael Olise, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.