El seleccionador nacional, Hossam Hassan, mostró su enfado en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico de 59 años denunció un trato discriminatorio hacia su equipo, que había tenido al vigente campeón al borde de la derrota.

«Fuimos mejores que el campeón del mundo, pero el resultado se ha visto influido por factores internos y externos», afirmó el entrenador, frustrado. Hassan recordó que, desde la federación, ya se habían expresado dudas sobre la designación del árbitro antes del pitido inicial: «Los argentinos han ejercido presión sobre el árbitro». «Ya habíamos rechazado al árbitro de antemano».

A su juicio, el desenlace respondió a intereses económicos de la FIFA. «Diré lo que pienso, sin importar las consecuencias. Este partido ha estado amañado y todo el mundo lo ha visto», clamó.

El principal motivo de su enfado fue un penalti no pitado en el tiempo de descuento, justo antes del 2-3 final de Enzo Fernández en el 92, que habría sido precedido por una falta sobre Hamdy Fathy en el área argentina.

«Ni siquiera el VAR revisó un penalti a nuestro favor», protestó Hassan. Antes, en el 58’, ya les habían anulado un gol a Mostafa Ziko «por las razones que sean». Concluyó: «Si tanto quieren que gane Argentina, ¿para qué dejan que otras selecciones jueguen? Quieren que Messi siga en el torneo. Merecíamos ganar, pero no hemos recibido respeto ni juego limpio. La vida es injusta, el mundo es injusto, ¿por qué el fútbol no lo es? Nos han tratado injustamente».