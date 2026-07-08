La selección norteafricana critica a la FIFA por priorizar el negocio sobre el juego limpio. Tras el partido, la Federación Egipcia presentó una queja oficial para exigir una investigación exhaustiva.
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¡Fuertes acusaciones contra la FIFA! Egipto pide echar al árbitro tras perder 0-1 con Argentina y habla de «discriminación»
Varias jugadas clave y polémicas en la fase final de los octavos de final evitaron la eliminación prematura del equipo de Lionel Messi. En un comunicado oficial, la federación egipcia criticó con claridad la actuación del árbitro francés.
«El árbitro francés cometió graves errores y aplicó un doble rasero, lo que provocó que la selección egipcia perdiera el partido y quedara eliminada del Mundial», reza el comunicado.
El presidente de la federación, Hany Abu Raida, exige la exclusión del árbitro y su equipo del Mundial tras investigar los errores y demostrar la discriminación contra Egipto.
- AFP
Acusaciones de Egipto: «Quieren que Messi siga en el torneo»
El seleccionador nacional, Hossam Hassan, mostró su enfado en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico de 59 años denunció un trato discriminatorio hacia su equipo, que había tenido al vigente campeón al borde de la derrota.
«Fuimos mejores que el campeón del mundo, pero el resultado se ha visto influido por factores internos y externos», afirmó el entrenador, frustrado. Hassan recordó que, desde la federación, ya se habían expresado dudas sobre la designación del árbitro antes del pitido inicial: «Los argentinos han ejercido presión sobre el árbitro». «Ya habíamos rechazado al árbitro de antemano».
A su juicio, el desenlace respondió a intereses económicos de la FIFA. «Diré lo que pienso, sin importar las consecuencias. Este partido ha estado amañado y todo el mundo lo ha visto», clamó.
El principal motivo de su enfado fue un penalti no pitado en el tiempo de descuento, justo antes del 2-3 final de Enzo Fernández en el 92, que habría sido precedido por una falta sobre Hamdy Fathy en el área argentina.
«Ni siquiera el VAR revisó un penalti a nuestro favor», protestó Hassan. Antes, en el 58’, ya les habían anulado un gol a Mostafa Ziko «por las razones que sean». Concluyó: «Si tanto quieren que gane Argentina, ¿para qué dejan que otras selecciones jueguen? Quieren que Messi siga en el torneo. Merecíamos ganar, pero no hemos recibido respeto ni juego limpio. La vida es injusta, el mundo es injusto, ¿por qué el fútbol no lo es? Nos han tratado injustamente».
- AFP
¿Fueron correctas las decisiones contra Egipto? Esto es lo que dicen los expertos
Las duras críticas del bando egipcio encontraron en Alemania el respaldo de los expertos. El experto de MagentaTV, Patrick Ittrich, admitió que la anulación del gol de Ziko en el 58 se ajustaba al reglamento, pero discrepó del arbitraje en la jugada clave previa al tanto de Argentina: «Para mí, y lo digo claro, es penalti», afirmó el exárbitro de la Bundesliga.
El exárbitro FIFA Manuel Gräfe fue aún más contundente en sus redes sociales: «No tiene sentido. Otra vez en este Mundial. Estoy harto». Acusó un favoritismo sistemático hacia las grandes federaciones sudamericanas. «Algunos en la FIFA creen que pueden tomarnos el pelo o que, simplemente, harán lo que les plazca». Para el exárbitro, la indignación del equipo más débil es lógica: «Todo Egipto está furioso, y con razón».
El seleccionador nacional de Egipto está fuera de sí de rabia
Además de los errores arbitrales, Hassan criticó las condiciones organizativas. El partido de octavos comenzó a mediodía, lo que molestó a los norteafricanos.
«Quien programa un partido a las 12 del mediodía nunca ha jugado al fútbol. ¿Acaso los jugadores deben comer a las 7:30 de la mañana?», se quejó el entrenador. Para Hassan, la suma de estos hechos daña la imagen del deporte: «Hay muchas cosas cuestionables, dentro y fuera del campo. Eso perjudica la credibilidad».
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