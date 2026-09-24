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«¡Fueron con todo!» Rodri revela la verdad detrás de la oferta del Real Madrid antes de fichar por el Barcelona
Rodri confirma que el Real Madrid fue con todo antes de su traspaso al Barcelona
Rodri, nuevo centrocampista estrella del Barcelona, se sinceró sobre su dramático mercado de fichajes de verano tras la victoria de España en el Mundial. En una entrevista enEl Partidazo de COPE, el capitán de la selección confirmó que el Real Madrid hizo una ofensiva agresiva para hacerse con su fichaje.
Tras decidir dejar su anterior club después de un periodo profundamente emotivo, el jugador de 30 años se encontró valorando propuestas de algunos de los clubes más grandes de Europa.
Rodri completó un traspaso de 76,5 millones de euros al Barcelona y firmó un contrato de cuatro años.
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La capitana de España elogia la conducta del Madrid durante las negociaciones
Al abordar los rumores de que el Real Madrid no tenía un interés real, Rodri dejó clara la verdad sobre el acercamiento de los blancos. Confirmó que representantes del Real Madrid mostraron un enorme entusiasmo y presentaron propuestas del más alto nivel para llevarlo al Santiago Bernabéu.
El centrocampista agradeció su comportamiento ejemplar durante las conversaciones, algo que hizo que su decisión final fuera considerablemente más difícil.
«El Madrid mostró interés desde el primer momento», declaró Rodri. «Su comportamiento fue ejemplar y las propuestas iban con todo a por el jugador. Hablé con gente de allí que me transmitió entusiasmo y ganas de que fuera allí».
El encaje táctico y el rol de liderazgo dictaron la elección del Barcelona
A pesar de la firme insistencia de Madrid, Rodri aseguró que su decisión se basó por completo en el estilo futbolístico, el encaje táctico y el proyecto a largo plazo del Barcelona. Consideró que su comprensión del juego de posición encajaba a la perfección con la filosofía del Barcelona y con su emergente generación de jóvenes talentos.
El ganador del Balón de Oro añadió que la idea de guiar a una plantilla joven como líder veterano le atraía mucho.
"Fue una decisión futbolística sobre dónde creía que podía desarrollarme mejor", explicó Rodri. "Tenía que ver con cómo me relaciono con el juego y con la visión de una generación que va a dar mucho que hablar en el Barça. Cero cuestiones sentimentales, cero cuestiones económicas, solo fútbol".
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La ganadora del Balón de Oro lidera el renovado centro del campo del Barcelona
Tras debutar en LaLiga con el Barcelona ante el Athletic Club, Rodri está centrado en conquistar títulos bajo los focos del Camp Nou. El singular centrocampista, que cuenta con los honores del Mundial, la Champions League y el Balón de Oro, aspira a establecer un dominio inmediato a nivel nacional.
El Barcelona afronta la temporada con Rodri aportando calma y una distribución de élite en la base del centro del campo.
El capitán de España busca guiar al Barcelona a través de un ambicioso ciclo competitivo.
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