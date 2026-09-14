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¡Fuera! Los árbitros del VAR, apartados de la próxima jornada de la Premier League después de que Pro Ref admitiera un error de juicio sobre el controvertido gol de Erling Haaland en el derbi de Mánchester
Árbitros apartados de la lista para el día de partido
Matt Donohue, el árbitro principal de vídeo que supervisó el proceso que permitió incorrectamente el gol de la victoria de Haaland en el derbi de Mánchester, no ha sido designado para arbitrar en la Premier League este próximo fin de semana, ni participará en la jornada intersemanal de la Carabao Cup. El asistente del VAR Blake Antrobus tampoco participará, lo que supone una importante medida disciplinaria por parte del organismo arbitral tras un fin de semana dominado por los debates sobre el arbitraje.
Tras el partido, Pro Ref confirmó que se había producido un «error de juicio» durante la revisión del VAR del gol decisivo del partido en la victoria del Manchester City sobre el Manchester United. Donohue, de 37 años, había sido una presencia constante en la sala del VAR esta temporada, después de haber dirigido previamente revisiones de vídeo en la victoria del Brighton en la jornada inaugural ante el Aston Villa y en el empate del Newcastle con el Bournemouth.
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La PGMOL admite un error por el polémico gol de Haaland
La decisión de apartar a ambos colegiados fue tomada directamente por el director arbitral de Pro Ref, Howard Webb, junto a su equipo ejecutivo, lo que garantiza que ninguno de los dos oficiará en la máxima categoría hasta después del próximo parón internacional. La indignación gira en torno a un momento crucial en Old Trafford, donde el gol de Haaland fue anulado inicialmente sobre el terreno de juego por fuera de juego, con el noruego situado por delante de Patrick Dorgu mientras Enzo Fernandez se lanzaba hacia el centro desde una posición antirreglamentaria.
Sin embargo, el equipo del VAR decidió revocar la bandera del juez de línea y validar el gol. El error fue reconocido posteriormente por un portavoz de Pro Ref el domingo por la noche, quien admitió que el árbitro de vídeo «no reconoció el probable impacto de su posición (la de Fernandez) y debería haber recomendado una revisión a pie de campo».
Comunicación directa con el Manchester United
En un esfuerzo por mantener la transparencia, el organismo arbitral se puso en contacto directamente con el Manchester United para abordar el costoso error. Pro Ref confirmó: "Se ha contactado con el Manchester United para reconocer lo que consideramos que es un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente".
Según las reglas de la Premier League, "se penalizará a un jugador si está intentando claramente jugar un balón cercano cuando esa acción afecta a un oponente". En este caso, Fernandez estaba siendo marcado por Lisandro Martinez, que se había retrasado para cubrir la amenaza, dejando finalmente a Haaland completamente desatendido en el segundo palo.
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Discrepancia en las comunicaciones del Match Centre
La confusión se vio amplificada por las explicaciones en tiempo real ofrecidas por la liga durante el encuentro. Durante el partido, el centro de partidos de la Premier League dijo: "El VAR revisó la decisión del árbitro de no conceder gol por fuera de juego y determinó que Haaland estaba en posición legal, por lo que recomendó que se concediera el gol. El VAR también consideró que, aunque estaba en posición de fuera de juego, Fernandez no jugó el balón".
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