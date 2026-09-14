Matt Donohue, el árbitro principal de vídeo que supervisó el proceso que permitió incorrectamente el gol de la victoria de Haaland en el derbi de Mánchester, no ha sido designado para arbitrar en la Premier League este próximo fin de semana, ni participará en la jornada intersemanal de la Carabao Cup. El asistente del VAR Blake Antrobus tampoco participará, lo que supone una importante medida disciplinaria por parte del organismo arbitral tras un fin de semana dominado por los debates sobre el arbitraje.

Tras el partido, Pro Ref confirmó que se había producido un «error de juicio» durante la revisión del VAR del gol decisivo del partido en la victoria del Manchester City sobre el Manchester United. Donohue, de 37 años, había sido una presencia constante en la sala del VAR esta temporada, después de haber dirigido previamente revisiones de vídeo en la victoria del Brighton en la jornada inaugural ante el Aston Villa y en el empate del Newcastle con el Bournemouth.