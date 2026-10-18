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¡Fuera de los puestos de descenso! Marco Rose logra su primera victoria en la Premier League y un Bournemouth contundente castiga al Sunderland, que jugó con diez
Comienzo desastroso para el Sunderland
La tarde no pudo empezar peor para el Sunderland, que se vio por detrás en el marcador y con un jugador menos antes de que se cumplieran los primeros veinte minutos. Kevin Danso, exdefensa del Tottenham, vivió una tarde para olvidar. Todo comenzó en el minuto seis, cuando Evanilson le ganó fácilmente el duelo físico y pudo centrar para que Marcus Tavernier marcara de cabeza a puerta vacía su cuarto gol de la temporada.
La situación del Sunderland empeoró aún más solo once minutos después, cuando continuó la pesadilla de Danso. Evanilson volvió a imponerse al defensa: aprovechó su fuerza para ponerse por delante mientras corría hacia el área y, al caer, Danso derribó al delantero del Bournemouth en el borde del área. El árbitro Craig Pawson no tuvo más remedio que mostrarle la tarjeta roja directa.
Pese a la inferioridad numérica, el portero del Sunderland, Robin Roefs, mantuvo inicialmente a su equipo en el partido. Tuvo que intervenir en varias ocasiones y, en particular, evitó dos goles del extremo brasileño Rayan con grandes reflejos.
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Evanilson aprovecha un regalo defensivo
Las esperanzas de remontada del Sunderland quedaron prácticamente anuladas apenas tres minutos después de la reanudación por un desastroso malentendido defensivo. Omar Alderete intentó ceder el balón atrás a Roefs en una jugada rutinaria, pero el pase se quedó corto y no llegó hasta el portero.
Evanilson mantuvo la calma, superó con facilidad a Roefs, que había quedado fuera de posición, y envió el balón al fondo de la red para poner el 2-0. Fue un gol merecido para el delantero, principal artífice de todo lo positivo en el ataque del Bournemouth durante el partido.
Rose se adapta a Inglaterra
Para Rose, esta victoria supone quitarse un enorme peso de encima mientras sigue adaptándose a las exigencias de la Premier League. Aunque es el primer triunfo del Bournemouth en una competición nacional esta temporada, al equipo le han ido las cosas de forma muy distinta en Europa, donde ha ganado sus dos primeros partidos de la Europa League ante la Real Sociedad y el Sturm Graz.
Los tres puntos bastan para sacar al Bournemouth de la zona de descenso y suponen un impulso anímico muy necesario para Rose y una plantilla a la que le ha costado encontrar la regularidad. Rose asumió el mando del club de la costa sur en verano, después de que el RB Leipzig lo destituyera en marzo por los malos resultados en la Bundesliga. Sustituyó a Andoni Iraola, que la temporada pasada había llevado al Bournemouth a un sexto puesto y a una histórica clasificación para la Europa League.
- AFP
Continúan los problemas del Sunderland fuera de casa
En cambio, el panorama sigue siendo sombrío para el Sunderland, cuyos problemas fuera de casa no dan señales de remitir. La derrota deja al Sunderland hundido en la 19.ª posición, con solo cuatro puntos. El equipo no gana en liga desde su victoria ante el Fulham el 30 de agosto, y su incapacidad para sumar puntos a domicilio se está convirtiendo en un obstáculo importante en su lucha por la permanencia.
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