La tarde no pudo empezar peor para el Sunderland, que se vio por detrás en el marcador y con un jugador menos antes de que se cumplieran los primeros veinte minutos. Kevin Danso, exdefensa del Tottenham, vivió una tarde para olvidar. Todo comenzó en el minuto seis, cuando Evanilson le ganó fácilmente el duelo físico y pudo centrar para que Marcus Tavernier marcara de cabeza a puerta vacía su cuarto gol de la temporada.

La situación del Sunderland empeoró aún más solo once minutos después, cuando continuó la pesadilla de Danso. Evanilson volvió a imponerse al defensa: aprovechó su fuerza para ponerse por delante mientras corría hacia el área y, al caer, Danso derribó al delantero del Bournemouth en el borde del área. El árbitro Craig Pawson no tuvo más remedio que mostrarle la tarjeta roja directa.

Pese a la inferioridad numérica, el portero del Sunderland, Robin Roefs, mantuvo inicialmente a su equipo en el partido. Tuvo que intervenir en varias ocasiones y, en particular, evitó dos goles del extremo brasileño Rayan con grandes reflejos.