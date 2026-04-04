¡Fuera Arne Slot! Los aficionados del Liverpool corean el nombre de Xabi Alonso mientras los decepcionados seguidores de los Reds abandonan el estadio tras la humillante derrota en la FA Cup ante el Manchester City

El partido en sí fue una pesadilla de principio a fin para el equipo de Merseyside. Erling Haaland estuvo impecable y marcó un hat-trick que desmontó la defensa del Liverpool, mientras que Antoine Semenyo —un jugador que anteriormente se había relacionado con un posible fichaje por el Anfield— anotó el cuarto para sellar la goleada. La diferencia de nivel entre ambos equipos quedó patente a lo largo de los 90 minutos.

La derrota acaba de hecho con cualquier esperanza realista de conquistar un título nacional esta temporada para el Liverpool. Mientras los aficionados del City se burlaban de Slot al grito de «mañana te van a despedir», la realidad es que el puesto del entrenador nunca ha parecido más en peligro. Ante la monumental tarea de mantener a raya al vestuario y a la afición, Slot ofrecía una imagen solitaria en la banda mientras su equipo capitulaba.