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Thomas Hindle
Traducido por

Fuentes: La revolucionaria reforma del calendario del fútbol universitario masculino, al borde del fracaso ante la resistencia de las universidades de la NCAA

Un plan histórico para implantar un modelo de dos semestres en el fútbol universitario masculino se enfrenta a un sorprendente revés. Fuentes han indicado a GOAL que se espera que suficientes universidades voten en contra de la propuesta como para revocar su aprobación.

  • NCAA SoccerGetty

    Apoyo al modelo de dos semestres

    Una reforma histórica del fútbol universitario masculino está a punto de venirse abajo. Se espera que las universidades de la NCAA reúnan los votos suficientes para revocar la adopción de un modelo de dos semestres, en un sorprendente giro tras una votación favorable que parecía abrir la puerta a uno de los mayores cambios en este deporte en décadas, según informaron varias fuentes a GOAL. El mes pasado, la NCAA aprobó un plan para ampliar la temporada, pero una inesperada oposición de última hora amenaza con frustrar la iniciativa.

    El 7 de octubre, el Gabinete de la División I de la NCAA aprobó el cambio a un calendario de otoño a primavera, una propuesta que llevaba casi una década en marcha. Sin embargo, como se aprobó sin alcanzar el nivel de apoyo necesario para evitar que se impugnara, las universidades tuvieron la oportunidad de revocar la decisión. Se necesita el voto de al menos 241 universidades para retirar la propuesta, y varias fuentes dijeron a GOAL que esperan que se alcance ese umbral antes de que venza el plazo el viernes a las 17:00, hora del Este (ET).

    Quienes defendían el sistema de dos semestres lo consideraban una forma ideal de ampliar una temporada concentrada en otoño que ha suscitado preocupación por el bienestar y el desarrollo de los futbolistas, así como por la escasa atención que recibe la final del campeonato, disputada a principios de diciembre. Sus partidarios también han señalado el apoyo de los deportistas universitarios como un motivo clave para efectuar el cambio.

    La propuesta se había presentado y rechazado en numerosas ocasiones. Sin embargo, el impulso posterior al Mundial y el cambio de la MLS a un calendario de otoño a primavera, que sus defensores esperaban que diera más relevancia al draft universitario, terminaron por convencer a los escépticos para que aprobaran la propuesta. Varias fuentes dijeron a GOAL que este cambio es fundamental para que el fútbol universitario siga siendo relevante en el panorama nacional.

  • Surge una fuerte competencia

    Sin embargo, el proceso de votación de la NCAA ha planteado un último obstáculo. La aprobación de octubre no obtuvo suficiente respaldo para evitar un periodo de revocación, lo que significa que una mayoría de dos tercios en contra de la propuesta podría echarla abajo. Y, dado que las normas de la NCAA conceden derecho a voto a las instituciones de la División I habilitadas para ello, tengan o no un programa de fútbol masculino, instituciones sin relación directa con este deporte tuvieron la oportunidad de pronunciarse.

    De las 213 instituciones que cuentan con un programa de fútbol masculino de la División I, varias fuentes dijeron a GOAL que unas 80 apoyan firmemente el cambio. Pero el escepticismo en otros sectores ha generado una fuerte oposición. Se espera que un sólido bloque de instituciones sin programa de fútbol masculino, junto con otras que ya recelaban de la propuesta, haga que los votos en contra superen el umbral necesario antes de que venza el plazo el viernes. Hasta la mañana del jueves, varias fuentes dijeron a GOAL que más de 80 de las instituciones que habían votado a favor de revocar la propuesta no cuentan con un programa de fútbol masculino.

    Sus motivos son diversos. Uno de los argumentos recurrentes es la supuesta presión que el cambio podría ejercer sobre los responsables de comunicación, o SID, encargados de las relaciones con los medios y de la comunicación de los equipos. En los programas conocidos como «mid-major», no es raro que una sola persona dirija la comunicación de varios equipos a lo largo del año. Otros han mencionado el «peligroso precedente» que podría abrir la puerta a que otros deportes adoptasen medidas similares.

    Los defensores del plan han tachado esas preocupaciones de «alarmismo», y una fuente dijo a GOAL que «no podía creer que quienes habían votado a favor de revocar la propuesta tuvieran siquiera el descaro».

  • Todavía puede haber cambios

    Quienes están a favor de la medida creen que aún podría haber una vía para introducir cambios significativos. Sasho Cirovski, entrenador de Maryland, explicó a GOAL que las universidades más comprometidas con un modelo de dos semestres, unas 80, podrían crear su propia estructura, posiblemente con la participación de U.S. Soccer.

    «Creo que U.S. Soccer va a intervenir y encontrar otra solución para las universidades que tienen mucho interés... Quizá acabemos ahora en una situación como la de la FBS y la FCS. Quizá las universidades que no quieran hacerlo puedan quedarse donde están y seguir haciendo lo que hacen, y quizá podamos crear una estructura para las que sí estén interesadas. Creo que ese podría ser un desenlace muy probable», afirmó.

    Otros entrenadores plantearon la posibilidad de que se materializara un cambio similar y señalaron que han mantenido un diálogo fructífero con U.S. Soccer mientras buscan formas de adaptar este deporte.

    También es cierto que los votos a favor de revocar la medida pueden retirarse antes de que venza el plazo. Sin embargo, varias fuentes apuntaron a que ese desenlace es poco probable y aludieron a lo que describieron como «maniobras políticas entre bastidores», que han cobrado impulso en los últimos días.

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