Una reforma histórica del fútbol universitario masculino está a punto de venirse abajo. Se espera que las universidades de la NCAA reúnan los votos suficientes para revocar la adopción de un modelo de dos semestres, en un sorprendente giro tras una votación favorable que parecía abrir la puerta a uno de los mayores cambios en este deporte en décadas, según informaron varias fuentes a GOAL. El mes pasado, la NCAA aprobó un plan para ampliar la temporada, pero una inesperada oposición de última hora amenaza con frustrar la iniciativa.

El 7 de octubre, el Gabinete de la División I de la NCAA aprobó el cambio a un calendario de otoño a primavera, una propuesta que llevaba casi una década en marcha. Sin embargo, como se aprobó sin alcanzar el nivel de apoyo necesario para evitar que se impugnara, las universidades tuvieron la oportunidad de revocar la decisión. Se necesita el voto de al menos 241 universidades para retirar la propuesta, y varias fuentes dijeron a GOAL que esperan que se alcance ese umbral antes de que venza el plazo el viernes a las 17:00, hora del Este (ET).

Quienes defendían el sistema de dos semestres lo consideraban una forma ideal de ampliar una temporada concentrada en otoño que ha suscitado preocupación por el bienestar y el desarrollo de los futbolistas, así como por la escasa atención que recibe la final del campeonato, disputada a principios de diciembre. Sus partidarios también han señalado el apoyo de los deportistas universitarios como un motivo clave para efectuar el cambio.

La propuesta se había presentado y rechazado en numerosas ocasiones. Sin embargo, el impulso posterior al Mundial y el cambio de la MLS a un calendario de otoño a primavera, que sus defensores esperaban que diera más relevancia al draft universitario, terminaron por convencer a los escépticos para que aprobaran la propuesta. Varias fuentes dijeron a GOAL que este cambio es fundamental para que el fútbol universitario siga siendo relevante en el panorama nacional.