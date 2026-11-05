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Fuentes: La histórica reforma del calendario del fútbol universitario masculino, al borde del fracaso ante la oposición de las universidades de la NCAA
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Apoyo al modelo de dos semestres
Un cambio histórico en el fútbol universitario masculino está al borde del fracaso. Se espera que las universidades de la NCAA reúnan los votos suficientes para anular el paso a un modelo de dos semestres, en un sorprendente giro tras una votación favorable que parecía abrir la puerta a uno de los mayores cambios en este deporte en décadas, según dijeron varias fuentes a GOAL. El mes pasado, la NCAA aprobó un plan para alargar la temporada, pero una inesperada oposición de última hora amenaza con frustrar la iniciativa.
El 7 de octubre, el Gabinete de la División I de la NCAA aprobó el paso a un calendario de otoño a primavera, una propuesta que llevaba casi una década en marcha. Sin embargo, como se aprobó sin alcanzar el nivel de apoyo necesario para impedir que se impugnara, las universidades tuvieron la oportunidad de revocar la decisión. Se necesita que al menos 241 universidades voten a favor de anular la propuesta, y varias fuentes dijeron a GOAL que esperan que se alcance ese umbral antes de que venza el plazo, el viernes a las 17:00, hora del este de Estados Unidos.
Para sus defensores, un sistema de dos semestres era la forma ideal de alargar una temporada comprimida en otoño que ha suscitado preocupación por el bienestar y el desarrollo de los jugadores, así como por la escasa atención que recibe la final del campeonato, disputada a principios de diciembre. Los partidarios también han señalado el apoyo de los estudiantes deportistas como una razón fundamental para efectuar el cambio.
La propuesta se había presentado y rechazado en numerosas ocasiones. Sin embargo, con el impulso generado por el Mundial y el cambio de la MLS a un calendario de otoño a primavera, que sus defensores esperaban que diera más relevancia al draft universitario, los escépticos acabaron convencidos de aprobarla. Varias fuentes dijeron a GOAL que ese cambio es fundamental para que el fútbol universitario siga siendo relevante en el panorama nacional.
Surge una fuerte competencia
Sin embargo, el proceso de votación de la NCAA ha planteado un último obstáculo. La aprobación de la propuesta en octubre no obtuvo suficiente apoyo para evitar un periodo de revocación, lo que significa que una mayoría de dos tercios en contra podría tumbarla. Además, como las normas de la NCAA conceden derecho a voto a las universidades de la División I que reúnen los requisitos, tengan o no un equipo de fútbol masculino, instituciones sin relación directa con este deporte pudieron pronunciarse.
De las 213 universidades que cuentan con equipos de fútbol masculino en la División I, fuentes dijeron a GOAL que unas 80 apoyan firmemente el cambio. Sin embargo, el escepticismo en otros sectores ha generado una importante oposición. Se espera que un sólido bloque de universidades sin equipo de fútbol masculino, junto con instituciones que ya recelaban de la propuesta, haga que los votos en contra superen el umbral necesario antes de que venza el plazo el viernes. En la mañana del jueves, fuentes dijeron a GOAL que más de 80 universidades que habían votado a favor de revocar la propuesta no cuentan con equipos de fútbol masculino.
Sus motivos son diversos. Una preocupación recurrente es la supuesta sobrecarga que el cambio podría causar a los responsables de comunicación, o SIDs, encargados de gestionar la relación con los medios y la comunicación de los equipos. En los programas considerados de nivel intermedio, no es raro que una sola persona dirija esas tareas para varios equipos a lo largo del año. Otros han citado un «precedente peligroso» que podría abrir la puerta a que otros deportes adopten medidas similares.
Los partidarios del plan han tachado esas preocupaciones de «alarmismo», y una fuente dijo a GOAL que «no podía creer que quienes han votado a favor de revocar la propuesta tengan siquiera el descaro».
Todavía puede haber cambios
Quienes están a favor de la medida creen que aún podría haber una vía para introducir cambios importantes. El entrenador de Maryland, Sasho Cirovski, explicó a GOAL que las universidades más comprometidas con un modelo de dos semestres, unas 80, podrían crear su propia estructura, posiblemente con la participación de U.S. Soccer.
«Creo que U.S. Soccer dará un paso al frente y encontrará otra solución para las universidades que están muy interesadas... Quizá acabemos en una situación como la de la FBS y la FCS. Quizá las universidades que no quieran hacerlo puedan seguir como hasta ahora, y quizá creemos una estructura para las que sí estén interesadas. Creo que ese podría ser un desenlace muy probable», afirmó.
Otros entrenadores apuntaron que podría producirse un cambio similar y citaron el diálogo productivo con U.S. Soccer mientras buscan formas de adaptar este deporte.
También es cierto que los votos a favor de la revocación pueden retirarse antes de que venza el plazo. Sin embargo, varias fuentes señalaron que eso es poco probable y aludieron a lo que describieron como «maniobras políticas entre bastidores» que han cobrado impulso en los últimos días.
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