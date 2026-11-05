Un cambio histórico en el fútbol universitario masculino está al borde del fracaso. Se espera que las universidades de la NCAA reúnan los votos suficientes para anular el paso a un modelo de dos semestres, en un sorprendente giro tras una votación favorable que parecía abrir la puerta a uno de los mayores cambios en este deporte en décadas, según dijeron varias fuentes a GOAL. El mes pasado, la NCAA aprobó un plan para alargar la temporada, pero una inesperada oposición de última hora amenaza con frustrar la iniciativa.

El 7 de octubre, el Gabinete de la División I de la NCAA aprobó el paso a un calendario de otoño a primavera, una propuesta que llevaba casi una década en marcha. Sin embargo, como se aprobó sin alcanzar el nivel de apoyo necesario para impedir que se impugnara, las universidades tuvieron la oportunidad de revocar la decisión. Se necesita que al menos 241 universidades voten a favor de anular la propuesta, y varias fuentes dijeron a GOAL que esperan que se alcance ese umbral antes de que venza el plazo, el viernes a las 17:00, hora del este de Estados Unidos.

Para sus defensores, un sistema de dos semestres era la forma ideal de alargar una temporada comprimida en otoño que ha suscitado preocupación por el bienestar y el desarrollo de los jugadores, así como por la escasa atención que recibe la final del campeonato, disputada a principios de diciembre. Los partidarios también han señalado el apoyo de los estudiantes deportistas como una razón fundamental para efectuar el cambio.

La propuesta se había presentado y rechazado en numerosas ocasiones. Sin embargo, con el impulso generado por el Mundial y el cambio de la MLS a un calendario de otoño a primavera, que sus defensores esperaban que diera más relevancia al draft universitario, los escépticos acabaron convencidos de aprobarla. Varias fuentes dijeron a GOAL que ese cambio es fundamental para que el fútbol universitario siga siendo relevante en el panorama nacional.