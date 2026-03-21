Fuentes: El traspaso de Ricardo Pepi al Fulham, por valor de 42 millones de dólares, queda en suspenso, pero el acuerdo no se ha descartado tras el estancamiento de las negociaciones con el PSV

El director deportivo del PSV y excentrocampista de la selección estadounidense, Earnie Stewart, habló el sábado sobre el acuerdo y afirmó que, en realidad, todo se reducía a ese último detalle.

«Al final, no se llegó a un acuerdo sobre el momento en que se transferiría la responsabilidad sobre el jugador», dijo Stewart. «Ya estábamos en conversaciones con el Fulham durante el parón invernal, cuando ellos hicieron su movimiento justo antes de que se cerrara el mercado de fichajes. En ese momento, ya no podíamos traer a un sustituto, por lo que el traspaso no pudo llevarse a cabo. Pero una semana después, reanudamos las conversaciones y el proceso volvió a ponerse en marcha.

«La cuestión de la responsabilidad sobre el jugador fue un detalle muy importante en todo momento. Nos acercamos un poco en ese aspecto, pero al final seguíamos estando demasiado lejos».

Añadió: «Ricardo tenía muchas ganas de este fichaje. Es una situación frustrante, sobre todo para Ricardo. Por supuesto, estamos contentos de mantener a un buen delantero en el club... [El entrenador del PSV] Peter [Bosz] tendrá que hablar con él, pero conociendo a Ricardo, no le afectará. No le guarda rencor al PSV».

Stewart también dejó abierta la posibilidad de un acuerdo, afirmando que no podía descartar que las negociaciones se reanudaran en el futuro.

«Eso es algo que nunca se debe hacer», dijo. «Si un jugador puede hacer un buen fichaje y también es bueno para el club, entonces lo haremos».