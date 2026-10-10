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Fuentes: el Manchester City realizó un acercamiento por el prometedor joven extremo del USMNT Mathis Albert mientras Niko Kovac respalda al adolescente para un papel más importante en el Borussia Dortmund
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La situación
El extremo de 17 años, que fue brevemente el jugador más joven de la USMNT en marcar un gol tras ver puerta ante Chile, lleva tiempo siendo considerado como una de las promesas más brillantes del sistema del Borussia Dortmund. El estadounidense debutó con el club en abril, superando a Gio Reyna para convertirse en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga, al hacerlo 15 días antes de cumplir 17 años.
Albert, sin embargo, solo ha jugado una vez esta temporada. Participó en la victoria de la primera ronda de la Copa de Alemania ante el HEBC Hamburg, fue titular y disputó los 90 minutos completos en el triunfo por 5-0 sobre el equipo de categoría inferior.
Durante toda la temporada, Kovac y el Dortmund han afirmado con regularidad que Albert forma parte de los planes del primer equipo del club pese al interés externo. Fuentes dijeron a GOAL en verano que el Dortmund descartaría todas las ofertas de cesión durante el mercado estival.
Sin embargo, el interés no ha disminuido. Hay varios grandes clubes europeos siguiendo de cerca a Albert esta temporada, incluidos varios de la Premier League. Entre ellos está el Manchester City, que en verano realizó una oferta oficial para comprar al extremo en propiedad al Dortmund, tal y como puede confirmar GOAL . Informes del medio alemán Bild señalaron que varios clubes de primer nivel estaban dispuestos a pagar hasta 15 millones de euros (16,8 millones de dólares) para fichar a Albert.
Kovac, no obstante, insiste en que el adolescente sigue formando parte del presente y del futuro del club.
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«Un joven muy talentoso»
«No hay restricciones», dijo Kovac el viernes cuando fue preguntado por Albert. «Es un joven con mucho talento que ya está mostrando muy buenas señales en los entrenamientos, que ya ha jugado un partido de copa y que, tarde o temprano, probablemente más pronto que tarde, tendrá muchos más minutos aquí de los que quizá habría tenido hace medio año».
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La irrupción de Albert en la USMNT
Albert regresó hace muy poco a Alemania después de una prolongada concentración con Estados Unidos durante el parón internacional. Con su gol en la victoria por 4-2 sobre Chile, Albert superó al exjugador del Borussia Dortmund Christian Pulisic para convertirse en el goleador más joven de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, su récord fue batido apenas unos días después por Cavan Sullivan, tras el gol de la joven promesa del Philadelphia Union contra México.
Estados Unidos acabó ganando los cuatro partidos durante la concentración, al imponerse a Perú, Chile, México y Canadá. De los 13 jugadores sin internacionalidades previas, Albert fue uno de los tres que participaron en los cuatro encuentros junto a Julian Hall y Brooklyn Raines.
- AFP
¿Qué viene después?
Actualmente en lo más alto de la liga, el Borussia Dortmund aún no ha perdido ninguno de sus cinco primeros partidos de la Bundesliga tras el empate del viernes ante el Werder Bremen. Su próximo compromiso será en la Liga de Campeones, con una visita al Bodo/Glimt.
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