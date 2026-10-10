El extremo de 17 años, que fue brevemente el jugador más joven de la USMNT en marcar un gol tras ver puerta ante Chile, lleva tiempo siendo considerado como una de las promesas más brillantes del sistema del Borussia Dortmund. El estadounidense debutó con el club en abril, superando a Gio Reyna para convertirse en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga, al hacerlo 15 días antes de cumplir 17 años.

Albert, sin embargo, solo ha jugado una vez esta temporada. Participó en la victoria de la primera ronda de la Copa de Alemania ante el HEBC Hamburg, fue titular y disputó los 90 minutos completos en el triunfo por 5-0 sobre el equipo de categoría inferior.

Durante toda la temporada, Kovac y el Dortmund han afirmado con regularidad que Albert forma parte de los planes del primer equipo del club pese al interés externo. Fuentes dijeron a GOAL en verano que el Dortmund descartaría todas las ofertas de cesión durante el mercado estival.

Sin embargo, el interés no ha disminuido. Hay varios grandes clubes europeos siguiendo de cerca a Albert esta temporada, incluidos varios de la Premier League. Entre ellos está el Manchester City, que en verano realizó una oferta oficial para comprar al extremo en propiedad al Dortmund, tal y como puede confirmar GOAL . Informes del medio alemán Bild señalaron que varios clubes de primer nivel estaban dispuestos a pagar hasta 15 millones de euros (16,8 millones de dólares) para fichar a Albert.

Kovac, no obstante, insiste en que el adolescente sigue formando parte del presente y del futuro del club.