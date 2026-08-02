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Fuentes: el Hull City alcanza un acuerdo para fichar a la joven promesa de los Colorado Rapids Lucas Herrington en un traspaso de hasta 23 millones de dólares
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La situación
El Hull City ha acordado pagar a los Rapids una cantidad inicial de aproximadamente 17 millones de dólares, aunque el acuerdo también incluirá importantes variables. Los Rapids podrían ingresar hasta 6 millones de dólares en bonificaciones, mientras que el club también percibirá el 15 por ciento de cualquier beneficio de una futura venta del defensa.
Con este movimiento, Herrington se unirá a un Hull que regresará esta temporada a la Premier League. El club ganó el playoff de ascenso del Championship la temporada pasada, al derrotar al Middlesbrough en la final para asegurarse su plaza en la máxima categoría en esta campaña.
La noticia del traspaso de Herrington fue adelantada por The Athletic.
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La carrera de Herrington hasta ahora
La etapa del adolescente en la MLS fue finalmente breve, ya que Herrington deja la liga después de solo 20 partidos en todas las competiciones. Se incorporó a los Rapids en enero, después de haber acordado el traspaso el pasado agosto en una operación que le llevó a la MLS desde el Brisbane Roar FC de su Australia natal. Los Rapids pagaron menos de 1 millón de dólares por fichar a Herrington.
En el plano internacional, Herrington debutó con la selección absoluta de Australia en marzo y fue incluido en la convocatoria de su país para el Mundial de este verano. Fue titular en dos ocasiones este verano, contra Paraguay en la fase de grupos y contra Egipto en dieciseisavos de final, pero falló un penalti ante este último rival que certificó la derrota de Australia
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Un traspaso histórico
La cantidad recibida por Herrington figura entre las más altas de la historia de la MLS. Si se abonaran todos los variables, sería la segunda mayor venta de la liga, solo por detrás del traspaso de Jhon Duran del Chicago Fire al Aston Villa, que dejó una cantidad de alrededor de 29 millones de dólares después de que se pagaran todas las bonificaciones.
Según The Athletic, el Hull no era el único club que rondaba a Herrington, ya que Barcelona y Liverpool también habían mostrado interés en el adolescente.
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¿Qué viene después?
El Hull City se encuentra actualmente en plena pretemporada del club, que continuará el sábado con un amistoso contra el Eintracht Frankfurt. El club abrirá su temporada el 22 de agosto, cuando recibirá al Manchester United en el primer partido de la Premier League en el MKM Stadium desde 2017.
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