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Colorado Rapids v San Diego FCGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Fuentes: el Hull City alcanza un acuerdo para fichar a la joven promesa de los Colorado Rapids Lucas Herrington en un traspaso de hasta 23 millones de dólares

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L. Herrington
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Hull City ha llegado a un acuerdo para fichar al internacional australiano Lucas Herrington, procedente de los Colorado Rapids, tal y como puede confirmar GOAL. El traspaso del veterano del Mundial de 18 años alcanzará los 23 millones de dólares, según fuentes de GOAL, y Herrington dará así el salto a la Premier League después de menos de una temporada en Colorado.

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    La situación

    El Hull City ha acordado pagar a los Rapids una cantidad inicial de aproximadamente 17 millones de dólares, aunque el acuerdo también incluirá importantes variables. Los Rapids podrían ingresar hasta 6 millones de dólares en bonificaciones, mientras que el club también percibirá el 15 por ciento de cualquier beneficio de una futura venta del defensa.

    Con este movimiento, Herrington se unirá a un Hull que regresará esta temporada a la Premier League. El club ganó el playoff de ascenso del Championship la temporada pasada, al derrotar al Middlesbrough en la final para asegurarse su plaza en la máxima categoría en esta campaña.

    La noticia del traspaso de Herrington fue adelantada por The Athletic.

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    La carrera de Herrington hasta ahora

    La etapa del adolescente en la MLS fue finalmente breve, ya que Herrington deja la liga después de solo 20 partidos en todas las competiciones. Se incorporó a los Rapids en enero, después de haber acordado el traspaso el pasado agosto en una operación que le llevó a la MLS desde el Brisbane Roar FC de su Australia natal. Los Rapids pagaron menos de 1 millón de dólares por fichar a Herrington.

    En el plano internacional, Herrington debutó con la selección absoluta de Australia en marzo y fue incluido en la convocatoria de su país para el Mundial de este verano. Fue titular en dos ocasiones este verano, contra Paraguay en la fase de grupos y contra Egipto en dieciseisavos de final, pero falló un penalti ante este último rival que certificó la derrota de Australia


  • imago-sport-1079136245.jpgDeFodi Images

    Un traspaso histórico

    La cantidad recibida por Herrington figura entre las más altas de la historia de la MLS. Si se abonaran todos los variables, sería la segunda mayor venta de la liga, solo por detrás del traspaso de Jhon Duran del Chicago Fire al Aston Villa, que dejó una cantidad de alrededor de 29 millones de dólares después de que se pagaran todas las bonificaciones.

    Según The Athletic, el Hull no era el único club que rondaba a Herrington, ya que Barcelona y Liverpool también habían mostrado interés en el adolescente.

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    ¿Qué viene después?

    El Hull City se encuentra actualmente en plena pretemporada del club, que continuará el sábado con un amistoso contra el Eintracht Frankfurt. El club abrirá su temporada el 22 de agosto, cuando recibirá al Manchester United en el primer partido de la Premier League en el MKM Stadium desde 2017.