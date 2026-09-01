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Fuentes: el Dortmund frena el interés por una cesión del prometedor Mathis Albert, internacional del USMNT, por los planes del club con el primer equipo para el adolescente
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La situación
Fuentes de GOAL aseguran que este verano hubo un interés significativo en Albert, con varios clubes preguntando por la posibilidad de llevarse cedido al extremo adolescente. Sin embargo, el Dortmund rechazó todos los acercamientos y comunicó a los posibles pretendientes que el club ve un papel para Albert dentro del primer equipo.
Esta línea de pensamiento quedó respaldada por las decisiones de alineación del club para la victoria por 5-0 del Dortmund ante el HEBC Hamburg el martes. Albert fue titular y jugó los 90 minutos completos en el triunfo por 5-0, liderando el partido con tres regates y firmando además tres disparos a puerta.
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La carrera de Albert hasta ahora
El extremo de 17 años comenzó su carrera en el sur de California y dio el salto inicialmente en la academia de LA Galaxy antes de marcharse al Dortmund en 2024. En 2025, fue el jugador más joven en el Mundial de Clubes después de ser incluido en la expedición del equipo.
Debutó con el primer equipo en abril y se convirtió en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga, con 16 años y 340 días, superando el anterior récord que ostentaba Gio Reyna.
- Naushad
Los próximos pasos
En declaraciones a GOAL el año pasado, Albert expuso sus planes y objetivos de cara al futuro.
«Sí tengo una visión a largo plazo», dice. «Quiero llegar al primer equipo y marcar la diferencia. Quiero ser un jugador de talla mundial. Ese es el principal objetivo de mi carrera, pero también vivo el día a día. No le doy demasiadas vueltas a nivel mental porque, si apuntas todos esos objetivos y no los cumples, eso te afecta mentalmente. A veces, simplemente tienes que divertirte. Creo que esa alegría es lo que me ha hecho seguir jugando toda mi vida.
»Así es como me sigue gustando jugar. Simplemente me divierto. No siempre es tan serio. Se trata de disfrutar, y creo que eso es lo que me ha llevado a seguir desde que era un niño: divertirme cuando juego».
A nivel internacional, Albert ha representado a Estados Unidos hasta la categoría sub-19, con la que debutó en marzo de este año.
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¿Qué viene después?
El siguiente compromiso del Dortmund es el segundo partido del club en la Bundesliga esta temporada, en el que visitará al Hoffenheim el sábado. Después, el club comenzará su andadura en la Champions League recibiendo al defensa del USMNT Alex Freeman y al Villarreal.
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