En declaraciones a GOAL el año pasado, Albert expuso sus planes y objetivos de cara al futuro.

«Sí tengo una visión a largo plazo», dice. «Quiero llegar al primer equipo y marcar la diferencia. Quiero ser un jugador de talla mundial. Ese es el principal objetivo de mi carrera, pero también vivo el día a día. No le doy demasiadas vueltas a nivel mental porque, si apuntas todos esos objetivos y no los cumples, eso te afecta mentalmente. A veces, simplemente tienes que divertirte. Creo que esa alegría es lo que me ha hecho seguir jugando toda mi vida.

»Así es como me sigue gustando jugar. Simplemente me divierto. No siempre es tan serio. Se trata de disfrutar, y creo que eso es lo que me ha llevado a seguir desde que era un niño: divertirme cuando juego».

A nivel internacional, Albert ha representado a Estados Unidos hasta la categoría sub-19, con la que debutó en marzo de este año.