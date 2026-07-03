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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Fuentes: El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, está feliz de permanecer en el club y desmiente los rumores de fichaje por el Galatasaray, que califica de «totalmente falsos»

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M. Oedegaard
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Fuentes de GOAL aseguran que Martin Odegaard no se marchará del Arsenal al Galatasaray este verano y califican de «completamente falsos» los rumores sobre su salida. Se espera que el centrocampista sea clave en la defensa del título de la Premier League, aunque ahora se centra en la trayectoria de Noruega en el Mundial.

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    ¿Qué ha pasado?

    Esta semana se informó desde Turquía que el Galatasaray quería fichar a la estrella del Arsenal y que ya había acuerdo personal. Sin embargo, fuentes deGOAL aseguran que es falso.

    El centrocampista, de 27 años, llegó en 2021 y es clave dentro y fuera del campo; la 2025-26 ha sido su mejor temporada con los londinenses.

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  • Martin Odegaard Arsenal West Ham 2025-26Getty

    La trayectoria de Odegaard en el Arsenal

    Desde su llegada a Londres en 2021 —primero cedido y luego fichado—, Odegaard se ha convertido en pieza clave del proyecto del Arsenal. En 2022 lo nombraron capitán tras las salidas de Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette, y desde entonces ha liderado la lucha del equipo por la Premier League.

    La temporada pasada el equipo ganó la Premier League tras 22 años y llegó a la final de la Liga de Campeones, donde perdió contra el París Saint-Germain.

    En total, ha jugado 234 partidos, marcado 42 goles y conquistado la Premier y el Community Shield. Además, fue elegido Jugador de la Temporada del Arsenal en 2022-23 y 2023-24.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Derechos de aduana de Noruega

    Odegaard, centrocampista de Noruega, ha sido titular en tres de los cuatro partidos del Mundial, incluyendo el triunfo más reciente ante Costa de Marfil en dieciseisavos. Ha dado una asistencia en cada uno de esos encuentros.

    Con 27 años, suma 71 partidos y cinco goles con su selección. Es capitán desde 2021 y lidera a Noruega en su primer Mundial desde 1998.

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  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    ¿Y ahora qué?

    Tras ganar en la ronda de 32, Noruega avanza a la segunda fase eliminatoria. Su próximo rival será Brasil el 5 de julio en el New York New Jersey Stadium.