Fuentes: el Brooklyn FC suspenderá su actividad en 2027 y podría volver a la USL en 2028
Incumplimiento de los requisitos de la liga
La suspensión de la actividad del Brooklyn FC llega después de que el club incumpliera varios requisitos financieros establecidos para que los equipos puedan competir en la USL. La liga ha endurecido la aplicación de sus normas financieras durante este periodo entre temporadas mientras se prepara para implantar un sistema de ascensos y descensos en 2028. GOAL informó inicialmente de que la semana pasada se celebraron conversaciones de emergencia entre la plantilla y la USLPA.
Varios clubes de la USL League One han cesado su actividad esta temporada. Sin embargo, el Brooklyn FC es el primer equipo de la USL Championship que suspende su participación y el primero desde que el North Carolina FC cerró sus puertas a finales de 2025.
Un equipo en dificultades
La noticia llega tras meses de dificultades para el equipo masculino. Solo ganó cinco partidos en su temporada de debut. Brian McBride, director deportivo y director general, dejó el club el 13 de noviembre, poco después de que terminara la temporada regular del equipo masculino.
Sin embargo, podría volver a competir en 2028. La USL está abierta a que el club juegue en la USL League One si cumple determinados requisitos financieros, según confirmaron las fuentes.
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