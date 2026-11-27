La suspensión de la actividad del Brooklyn FC llega después de que el club incumpliera varios requisitos financieros establecidos para que los equipos puedan competir en la USL. La liga ha endurecido la aplicación de sus normas financieras durante este periodo entre temporadas mientras se prepara para implantar un sistema de ascensos y descensos en 2028. GOAL informó inicialmente de que la semana pasada se celebraron conversaciones de emergencia entre la plantilla y la USLPA.

Varios clubes de la USL League One han cesado su actividad esta temporada. Sin embargo, el Brooklyn FC es el primer equipo de la USL Championship que suspende su participación y el primero desde que el North Carolina FC cerró sus puertas a finales de 2025.