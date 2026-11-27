La suspensión de la actividad de Brooklyn llega después de que el club incumpliera varios requisitos financieros establecidos para que los equipos puedan competir en la USL. La liga ha aplicado sus normas financieras con más rigor durante este periodo entre temporadas, mientras prepara la puesta en marcha de un sistema de ascensos y descensos en 2028. GOAL informó inicialmente de que los jugadores y la USLPA mantuvieron conversaciones de crisis la semana pasada.

El equipo confirmó la noticia en un comunicado este viernes por la tarde:

"En cuanto al equipo masculino, Brooklyn FC no competirá en la USL Championship en 2027 mientras trabajamos para reorganizar su actividad con el objetivo de volver a competir en la USL League One en 2028", señaló el club.

Varios clubes de la USL League One han cesado su actividad esta temporada. Sin embargo, Brooklyn es el primer equipo de la Championship que deja de competir y el primero en hacerlo desde que North Carolina FC cerró a finales de 2025.