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«Fue una tontería» - El nuevo técnico del Valencia, Javier Aguirre, se toma con humor el infame «Gordon, que te jodan» del Mundial
Aguirre repasa su choque viral con Gordon
El nuevo entrenador del Valencia, Aguirre, ha restado importancia a su altercado viral en la banda con Gordon durante los octavos de final del Mundial 2026. Las cámaras de televisión captaron al veterano técnico gritando un insulto al extremo antes de que ambos compartieran una sonrisa junto a la línea de banda. El exseleccionador de México insistió en que el tenso intercambio no fue más que una broma inofensiva en medio de la intensidad de la victoria de Inglaterra por 3-2.
- AFP
Un entrenador mexicano recuerda un intercambio al borde del campo
Dirigiéndose a los periodistas durante su presentación como entrenador del Valencia, a Aguirre le preguntaron cómo pensaba saludar al delantero cuando sus caminos se cruzaran en España. Tapándose la boca delante de la prensa, dijo: "Voy a hacerlo así".
El exentrenador del Mallorca añadió después: "Fue una tontería. Algo del momento en la locura del Mundial, estas cosas pasan, ya está".
Reiterando que no queda ninguna animadversión entre ambos, añadió: "No le voy a dar más vueltas. Le saludé con cariño, hay una foto muy bonita, quizá le pida que me la firme para mis hijos. Ese tío habla bien español".
El extremo del Barcelona descarta la preocupación por la confrontación
Gordon, que completó este verano su traspaso del Newcastle United al Barcelona, ya restó importancia anteriormente al enfrentamiento y lo calificó como una broma de buen tono tras un intenso duelo físico en la banda.
Al recordar aquel intercambio, Gordon dijo: "Me acordé. Fue solo una pequeña broma. Con todo el calor y la tensión que rodeaban al partido, fue una pequeña broma. Acababa de superar al lateral por la banda, así que por su parte fue casi un cumplido. Al menos, así me lo tomé yo".
- NurPhoto
La misión por la permanencia comienza en Valencia
Aguirre fue nombrado hasta final de temporada para suceder a Carlos Corberan, con la misión de alejar al club de los problemas de descenso. El primer partido oficial del técnico de 67 años llegará el domingo 11 de octubre, cuando su equipo visite al Racing de Santander. Mientras tanto, su reencuentro en la banda con Gordon tendrá que esperar hasta finales de enero, cuando el Valencia visite al Barcelona en La Liga.
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