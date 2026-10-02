Integrarse en una nueva plantilla siempre lleva tiempo y, pese a su condición de veterano, Stones está afrontando con cautela su nuevo entorno. Después de unirse a un equipo que la pasada temporada dominó por completo el fútbol italiano al conquistar tanto el título de la Serie A como la Coppa Italia, el defensa, conocido por su liderazgo y su presencia vocal durante su etapa a las órdenes de Pep Guardiola, está centrado ahora en construir relaciones y comprender la dinámica única de la plantilla del Inter.

«Hablo mucho en el vestuario, aunque ahora mismo estoy observando e intentando encontrar mi sitio en el grupo. El aspecto técnico que mejor manejo es el pase; en todo lo demás tengo que mejorar», admitió Stones. Gestionar las expectativas de uno de los clubes con más historia del mundo es una tarea para la que se siente bien preparado, dada su trayectoria jugando bajo los focos más intensos. Sobre las exigencias de jugar en un club del tamaño del Inter, se mostró tranquilo: «Cuando juegas, la presión siempre está ahí, es positiva. Te permite dar lo mejor de ti si la gestionas bien, y acabas acostumbrándote. Se trata de saber lo que has hecho en el pasado y durante la semana para sentirte bien en el partido».