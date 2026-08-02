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«Fue una gran experiencia»: Denzel Dumfries reflexiona sobre su debut en el Real Madrid con el nuevo papel bajo las órdenes de Jose Mourinho
Un momento de orgullo en Klagenfurt
Dumfries hizo su esperado debut con el gigante español en el reciente amistoso contra la Fiorentina, disputado en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria. Fue un hito importante para el ex del Inter, al que Mourinho colocó directamente en el once inicial. En declaraciones a Realmadrid TV, el internacional neerlandés no pudo ocultar su satisfacción por cómo se desarrolló su primera aparición con la icónica camiseta.
El defensa se apresuró a destacar el peso emocional de representar al club más laureado de la historia de Europa. «Me sentí bien y estoy muy orgulloso de debutar con el Real Madrid. Fue una gran experiencia, este primer partido, y ahora toca trabajar duro para jugar más partidos», dijo Dumfries.
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Adaptarse a las exigencias tácticas de Mourinho
Aunque Dumfries está ampliamente considerado como uno de los mejores defensores por la derecha, en su debut tuvo que desempeñar un papel ligeramente distinto mientras Mourinho experimentaba con su planteamiento táctico. El defensor reconoció que estaba jugando fuera de su zona de confort habitual contra la Fiorentina, pero insistió en que está más que dispuesto a sacrificar sus preferencias personales por el bien del colectivo.
"Es el primer partido y acabo de volver a los entrenamientos, pero Mourinho me pide que trabaje duro y que demuestre lo que valgo. No era mi posición natural, pero fue un buen amistoso. Puedo jugar en diferentes posiciones y estoy acostumbrado a ello, aunque normalmente juego por la derecha", explicó.
Construyendo química con compañeros de equipo de élite
La gira de pretemporada sirve como un crisol crucial para la química del equipo, ya que permite a los nuevos fichajes entender los movimientos y las tendencias de las estrellas ya consolidadas. A pesar de llevar muy poco tiempo con el grupo, el internacional neerlandés se deshizo en elogios hacia el enorme nivel de calidad técnica mostrado en las sesiones de entrenamiento y en su primera toma de contacto con el equipo en un partido.
El defensa es realista sobre el tiempo necesario para construir un bloque cohesionado, pero sigue siendo increíblemente optimista sobre el potencial de la actual plantilla del Real Madrid de cara a la nueva temporada. «Es increíble. Llevamos una semana juntos y necesitamos más tiempo. Para eso está la pretemporada, pero todo va bien. Hay mucha calidad en el equipo y tenemos muchas ganas de los próximos partidos», añadió Dumfries.
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Mirando hacia la nueva temporada
A medida que avanza la pretemporada, el foco para Dumfries y sus compañeros pasará de la condición física básica y la integración a perfeccionar los matices tácticos necesarios para competir por los grandes títulos. Los 75 minutos disputados ante la Fiorentina ofrecieron una base sólida, pero el trabajo duro no ha hecho más que empezar para un jugador que sabe que las expectativas en el Santiago Bernabéu son más altas que en cualquier otro lugar del mundo. Las próximas semanas serán decisivas mientras el defensa sigue afinando su ritmo de competición y se integra aún más en la dinámica del equipo.
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