Dumfries hizo su esperado debut con el gigante español en el reciente amistoso contra la Fiorentina, disputado en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria. Fue un hito importante para el ex del Inter, al que Mourinho colocó directamente en el once inicial. En declaraciones a Realmadrid TV, el internacional neerlandés no pudo ocultar su satisfacción por cómo se desarrolló su primera aparición con la icónica camiseta.

El defensa se apresuró a destacar el peso emocional de representar al club más laureado de la historia de Europa. «Me sentí bien y estoy muy orgulloso de debutar con el Real Madrid. Fue una gran experiencia, este primer partido, y ahora toca trabajar duro para jugar más partidos», dijo Dumfries.