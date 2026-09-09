Getty Images Sport
Traducido por
«¡Fue una batalla difícil!» - Erling Haaland elogia la resiliencia del Manchester City tras un doblete que iguala un récord y tumba al Porto
El delantero noruego marca dos goles
El Manchester City abrió su campaña en la fase de liga de la Champions League con una victoria por 2-0 sobre el Porto en el Estadio do Dragao el martes por la noche. Haaland rompió el empate con un cabezazo colocado antes de doblar la ventaja con una definición a bocajarro al final de la segunda parte. El resultado positivo aseguró los tres puntos y mantuvo el inicio perfecto de temporada del equipo de Enzo Maresca.
- Photo Players Images
Haaland elogia la resiliencia del equipo
Haaland elogió la determinación mostrada por el Manchester City para sobreponerse a una intimidante atmósfera como local. En declaraciones a Amazon Prime, el delantero dijo: "Fue una pelea difícil, hombre contra hombre. Son un gran equipo, sinceramente son impresionantes.
"Juegan un fútbol increíble, así que enhorabuena para ellos, pero con toda la presión [sobre nosotros] teníamos que responder en el escenario más grande. Eso es lo que hicimos hoy. Creo sinceramente que controlamos la primera parte.
"Un poco incómodo cuando apretaron un poco arriba, pero creamos muchas ocasiones. Podría haber marcado fácilmente muchos más goles, pero en la segunda parte marcamos y ellos nos apretaron durante unos buenos 25 minutos, pero de nuevo conseguimos resistir y luego cerrar el partido.
"Creo que estos son los partidos que tenemos que ganar, y hemos tenido un gran inicio de temporada. En la Champions League tienes que ganar partidos porque, si no, de repente te llega toda la presión y entonces nunca sabes lo que va a pasar".
Un delantero iguala el récord de Agüero
El decisivo doblete de Haaland le permitió firmar su gol número 36 en la Champions League con el City, igualando a la leyenda del club Agüero como máximo goleador histórico conjunto del club en la principal competición europea, en solo 40 partidos.
Al reflexionar sobre la exigente cultura dentro del vestuario, el delantero noruego insistió en que la plantilla nunca puede rebajar sus estándares: "Tenemos que exigirnos mucho los unos a los otros y tenemos que ganar partidos. En el Man City tienes que ganar partidos y tienes que ganar títulos".
Preguntado por si Maresca estaría satisfecho con la actuación colectiva en un ambiente hostil, Haaland añadió: "Espero que sí. Ganamos fuera en un partido difícil. Mirad este ambiente, fue irreal por momentos. Espero que esté contento".
- Photo Players Images
El derbi de Mánchester espera al City
Tras haber ganado ya sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, el City vuelve a centrarse en la Premier League con el objetivo de prolongar su inicio impecable. El acierto goleador de Haaland volverá a ser decisivo cuando se enfrente a su rival local, el Manchester United, este fin de semana. Una sólida victoria a domicilio en Oporto supone el impulso perfecto antes de un intenso derbi de Mánchester.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias