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«Fue una alegría verlo»: Mikel Arteta elogia la actuación del Arsenal en una emocionante victoria de remontada sobre el Chelsea
Arteta reflexiona sobre la increíble remontada en el derbi
El entrenador del Arsenal, Arteta, deshizo en elogios hacia la capacidad de reacción de su equipo después de remontar un inicio de pesadilla para derrotar al Chelsea por 2-1 el domingo. El Arsenal se vio por detrás en el marcador a los dos minutos en el Emirates Stadium, pero los goles de Kai Havertz y Martin Odegaard aseguraron que el conjunto del norte de Londres prolongara su racha de victorias. En declaraciones a BBC Match of the Day tras el pitido final, Arteta admitió que su equipo mostró un carácter inmenso para darle la vuelta al partido bajo presión.
«No fue el inicio adecuado, pero desde luego reaccionamos de una manera increíble», explicó Arteta. «Disfruté de la forma en que competimos; asumimos riesgos, fue una alegría verlo y un partido increíble. Tienen a un gran entrenador que puede prepararles en grandes condiciones. Con la calidad que tienen, sientes que pueden crear algo de la nada en cualquier momento. Les limitamos bien. En líneas generales, fue una actuación increíble por nuestra parte».
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Odegaard recibe elogios especiales de su entrenador
El capitán Odegaard volvió a marcar la diferencia, al anotar el gol decisivo al inicio de la segunda parte para asegurar los tres puntos. Arteta no tardó en destacar la influencia del noruego en la plantilla, señalando cómo su estabilidad fuera del campo se está traduciendo en actuaciones de primer nivel sobre él. De hecho, Odegaard ya ha marcado dos goles en solo tres apariciones en la Premier League esta temporada, duplicando toda su cifra goleadora en liga de la pasada campaña, en la que logró solo un tanto en 24 partidos. Su fulgurante inicio de temporada demuestra por qué sigue siendo una pieza central en la búsqueda del Arsenal de más títulos.
«Creo que está disfrutando de su fútbol. Su vida personal está asentada, está disponible, entrena, tiene su rutina y, si es inteligente, puede sacar mucho provecho de los jugadores que tiene a su alrededor», dijo Arteta al hablar del impacto de su capitán. «Creo que hoy ha estado sobresaliente».
El Arsenal mantiene su inicio perfecto en la Premier League
Aunque el Arsenal encajó un gol dentro de los dos primeros minutos de un partido de la Premier League por primera vez desde agosto de 2023 contra el Fulham, según Opta, recuperó rápidamente la compostura para asegurarse los tres puntos. La victoria por 2-1 sobre el Chelsea significa que el equipo de Arteta ha sumado nueve puntos en sus tres primeros partidos, y ese tempranero tanto sigue siendo el único gol que ha encajado hasta ahora esta temporada.
«Estamos muy contentos y tenemos que seguir elevando el listón y tratar de mejorar cada vez porque todavía hay mucho margen para hacerlo», añadió Arteta. «Tenemos que disfrutar de la victoria porque hoy fue una muy importante».
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Nápoles y Sunderland esperan en un calendario cargado
Sin apenas tiempo para recrearse en su victoria en el derbi, el Arsenal cambia ahora el foco hacia la competición europea, ya que viajará para medirse al Nápoles en la Liga de Campeones de la UEFA el miércoles. El equipo de Arteta volverá después a la competición doméstica con un viaje para enfrentarse al Sunderland el sábado por la tarde.
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