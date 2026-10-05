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«¡Fue un accidente!»: Luis de la Fuente ensalza a Lamine Yamal y advierte a España de que no subestime a Croacia
De la Fuente resta importancia al bajón de Croacia
De la Fuente se niega a permitir que la complacencia se instale en la concentración de España antes de su duelo de alto voltaje contra Croacia. Pese a que la selección balcánica ha atravesado cierta turbulencia en sus compromisos recientes, el seleccionador español insiste en que su calidad sigue estando fuera de toda duda en la escena mundial.
En declaraciones a los medios antes del partido, De la Fuente defendió con firmeza el pedigrí de Croacia. "Espero una Croacia como la que habíamos previsto. Para mí son una muy buena selección y en la última década han sido una de las selecciones más importantes del mundo. Lo que pasó el otro día fue un accidente, no refleja su nivel", explicó el técnico, según actualizaciones adicionales en redes sociales.
El español subrayó que el ambiente en Split será eléctrico, y señaló que, aunque la afición local será apasionada, sus jugadores se motivan de forma natural en entornos tan intensos, del mismo modo que cuando juegan en estadios como San Mamés. "Conocemos muy bien a los jugadores y sabemos qué jugadores son seleccionables para nuestro modelo. Tenemos un grupo humano fantástico y quien llega se integra de manera natural y sencilla", afirmó.
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Lamine Yamal continúa su ascenso meteórico
Un jugador que sigue acaparando los titulares en La Roja es Lamine Yamal. La sensación adolescente se ha convertido en una pieza indispensable en el planteamiento táctico de De la Fuente, no solo por su chispa creativa, sino también por su creciente acierto de cara a portería.
«Lamine sigue progresando. Mejor y más maduro por la edad y la experiencia. Nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando goles. Se exige mucho a sí mismo y eso es muy importante. Celebramos su estado de forma, es muy importante para nosotros», señaló De la Fuente durante su rueda de prensa.
El seleccionador dejó entrever que los minutos de Yamal se están gestionando con cuidado, pero su importancia en el once inicial es innegable, especialmente por la forma en que ha madurado desde su debut, convirtiéndose en un líder a través de sus actuaciones sobre el terreno de juego.
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La profundidad de plantilla y el papel de Mikel Merino
De la Fuente también se detuvo a abordar la importancia de la profundidad de plantilla y elogió en concreto la aportación del centrocampista del Arsenal Mikel Merino. A menudo utilizado como un arma táctica desde el banquillo, Merino ha demostrado ser un "valor seguro" para el cuerpo técnico.
"Mikel ha estado conmigo toda la vida, hemos vivido todo tipo de situaciones y siempre ha sido importante. El que entra en el minuto 60 puede tener más protagonismo y peso en el resultado que el que empieza. Pueden cambiar el rumbo del partido. Todos son importantes. Con el rendimiento que nos da en los minutos finales, es un valor seguro. Esto es un equipo. Lo importante es estar preparado", concluyó el seleccionador.
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¿Qué le espera ahora a España?
España se prepara para cerrar el actual parón internacional con una visita a Croacia el miércoles. El equipo de De la Fuente buscará sumar una tercera victoria consecutiva en la Liga de Naciones de la UEFA, después de haber logrado ya triunfos ante Inglaterra "3-2", Croacia "4-1" y la República Checa "3-1".
Sin embargo, la tarea en Croacia estará lejos de ser sencilla para España. A pesar de la contundente victoria de España por "4-0" sobre Croacia hace solo seis días, el conjunto local estará decidido a responder ante su afición. Luka Modrić y sus compañeros también buscan recuperarse de su dura derrota por 7-0 ante Inglaterra y resarcirse tras un resultado que les dejó mucho que demostrar.
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