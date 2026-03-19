El ex capitán de la selección alemana, Michael Ballack, ha revelado que, en el verano de 2002, podría haber fichado por el Real Madrid en lugar de por el FC Bayern de Múnich.
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«Fue sobre todo Uli Hoeneß quien me convenció»: la antigua superestrella del Bayern de Múnich rechazó las ofertas del Real Madrid y del FC Barcelona
Tal y como explicó el jueves por la noche en el programa «Triple – der Hagedorn-Fussballtalk» de Sky, Ballack también recibió en su momento una oferta del Real Madrid. El entonces jugador de 25 años venía de completar una temporada excepcional con el Bayer Leverkusen, con el que se quedó a las puertas del título de liga alemán y llegó a la final de la Liga de Campeones. Esta se perdió por un desafortunado 1-2 ante el Real Madrid. Además, Ballack llevó a la selección alemana hasta la final del Mundial de 2002, que se perdió por una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Sin el centrocampista, Alemania cayó por 0-2 ante la Brasil de las superestrellas Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo.
«Por diversas razones» se decidió finalmente por el Bayern, explicó Ballack. «Fue en gran parte Uli Hoeneß quien me convenció en aquel entonces». El actual presidente de honor y entonces director deportivo del FCB quería a toda costa tener al internacional alemán en Múnich. «Yo era todavía relativamente joven y, por supuesto, influenciable», dijo Ballack, por quien el Bayern pagó seis millones de euros de traspaso al Leverkusen.
Además de los halagos de Hoeneß, otra razón importante fue que Ballack ya tenía en mente el Mundial de 2006, que se celebraría en su país. En vísperas del torneo, su mayor deseo era jugar en el club más grande de Alemania; la decisión se tomó finalmente a favor del Bayern y no en contra del Real Madrid.
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Michael Ballack podría haber dejado el FC Bayern en 2004 para fichar por el FC Barcelona
Ballack permaneció cuatro años en Múnich, es decir, hasta el Mundial de 2006 celebrado en Alemania, en el que, como capitán de la selección alemana, consiguió el tercer puesto. Con el equipo de Múnich se proclamó tres veces campeón de Alemania y ganó además tres Copas de Alemania. En 157 partidos con el Bayern, marcó 62 goles.
En 2006, al terminar su contrato, decidió conscientemente «no volver a la oficina de Uli Hoeneß, porque sabía que él tenía la capacidad de hacerme cambiar de opinión», afirma hoy este hombre de 49 años. Ballack había tomado entonces «la decisión de hacer algo diferente» y fichó por el Chelsea FC sin coste de traspaso.
¿Se ha arrepentido alguna vez de no haber aceptado la oferta del Real Madrid? «Tenía claro que quizá esa oportunidad no volviera a presentarse», recordó Ballack, y reveló que en 2004 también tuvo la posibilidad de fichar por el FC Barcelona, el archirrival del Real Madrid. «Teníamos problemas con el Bayern y estábamos muy avanzados en las negociaciones, pero al final tampoco salió bien», afirmó el 98 veces internacional.
El Bayern venía de una temporada 2003/04 decepcionante y sin títulos, en la que Ballack y compañía quedaron subcampeones, por detrás del Werder Bremen. Además, cayeron en cuartos de final de la Copa DFB ante el entonces equipo de Segunda División Alemannia Aachen, y en la Liga de Campeones su trayectoria terminó en octavos de final contra el Real Madrid.
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Lennart Karl, pupilo de Ballack, convocado por primera vez para la selección alemana: «No es algo que se dé por sentado»
Actualmente, Ballack, además de su trabajo como comentarista en DAZN, es asesor del gran talento del Bayern, Lennart Karl. El joven de 18 años, que como es sabido sueña con jugar algún día en el Real Madrid, fue convocado por primera vez el jueves por el seleccionador nacional Julian Nagelsmann para la selección absoluta alemana.
«No es algo habitual que te convoquen a una edad tan temprana», dijo Ballack sobre el gran honor para su pupilo. «Ha tenido un ascenso meteórico desde la sub-17, se saltó la sub-19 porque se adaptó rápidamente en los entrenamientos, el Bayern reconoció su calidad y él lo ha refrendado con goles tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones».
Karl se enfrenta ahora «a la competencia, y así debe ser. Da igual lo joven que seas, también necesitas calidad, y él la tiene; de lo contrario, no estaría ahí». Esta joya ofensiva podría celebrar su debut internacional el 27 de marzo, cuando la selección alemana se enfrente a Suiza en Basilea. Tres días después está programado otro partido amistoso en Stuttgart contra Ghana.
Con la convocatoria para los partidos internacionales de marzo, también han aumentado las posibilidades de Karl de ser convocado para el Mundial de este verano.
Las etapas de Michael Ballack como futbolista profesional
Periodo
Club
Partidos
1995 - 1997
Chemnitzer FC
51 (10 goles)
1997 - 1999
1. FC Kaiserslautern
57 (4 goles)
1999 - 2002 / 2010 - 2012
Bayer Leverkusen
155 (42 goles)
2002 - 2006
FC Bayern de Múnich
157 (62 goles)
2006 - 2010
FC Chelsea
167 (26 goles)