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«¡Fue muy divertido jugar en él!»: Bukayo Saka reacciona después de que Inglaterra aplastara a Croacia en Rijeka
Saka firma un doblete en la contundente victoria de Inglaterra
Bukayo Saka fue una de las grandes figuras en la contundente victoria de Inglaterra por 7-0 ante Croacia en el Grupo C de la UEFA Nations League, en Rijeka. El extremo del Arsenal empujó a la red el cuarto gol de Inglaterra antes del descanso y después aprovechó un error defensivo para marcar su segundo tanto en la segunda parte.
La victoria sitúa a Inglaterra con seis puntos en el Grupo C, en la segunda posición por detrás de la líder, España.
Saka destacó la mentalidad despiadada del equipo desde el pitido inicial.
- Mark Pain
El extremo elogia la gran moral y la definición certera
Hablando después del pitido final, Saka describió el partido como enormemente disfrutable y señaló que el ritmo de Inglaterra resultó abrumador para los anfitriones. Apuntó que la combinación de una presión alta con una gran eficacia de cara a puerta marcó la diferencia final.
El movimiento de Saka en la banda derecha abrió una y otra vez la defensa croata.
«Fue una noche increíble», dijo Saka a ITV Sport. «Salimos desde el principio; jugamos con mucha energía y espíritu. Fue especial y fue realmente divertido jugarlo. Jugamos con energía y hoy estuvimos muy acertados, así que eso marcó la diferencia».
La atacante estrella exige un cierre fuerte del parón internacional
Saka subrayó que el rendimiento reflejó todos los valores fundamentales que Thomas Tuchel ha introducido en la dinámica de la selección nacional. Instó a sus compañeros a mantener el mismo nivel en su próximo partido.
El extremo insistió en que Inglaterra no debe bajar la intensidad.
«Creo que demostramos el hambre, la pasión y la calidad que tenemos», añadió Saka. «Fue una mezcla de todo lo que buscamos como selección inglesa en la actuación de esta noche. Queremos acabar con fuerza el martes por la noche».
- HANZA MEDIA
Inglaterra gana impulso bajo la dirección de Tuchel
Saka e Inglaterra centran ahora su atención en el partido del martes, con el objetivo de sumar otros tres puntos en el Grupo C. La victoria refuerza el poderío ofensivo de Inglaterra tras los triunfos anteriores en esta campaña.
Croacia sigue colista de la clasificación del grupo con tres puntos.
Inglaterra busca otra actuación dominante en su próximo partido.
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