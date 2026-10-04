«¡Fue muy divertido jugar en él!»: Bukayo Saka reacciona después de que Inglaterra aplastara a Croacia en Rijeka

Bukayo Saka fue una de las grandes figuras en la contundente victoria de Inglaterra por 7-0 ante Croacia en el Grupo C de la UEFA Nations League, en Rijeka. El extremo del Arsenal empujó a la red el cuarto gol de Inglaterra antes del descanso y después aprovechó un error defensivo para marcar su segundo tanto en la segunda parte.

La victoria sitúa a Inglaterra con seis puntos en el Grupo C, en la segunda posición por detrás de la líder, España.

Saka destacó la mentalidad despiadada del equipo desde el pitido inicial.