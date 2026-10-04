«¡Fue muy divertido jugar allí!»: Bukayo Saka reacciona después de que Inglaterra aplastara a Croacia en Rijeka

Bukayo Saka tuvo un papel protagonista en la contundente victoria de Inglaterra por 7-0 sobre Croacia en el Grupo C de la UEFA Nations League en Rijeka. El extremo del Arsenal empujó a la red el cuarto gol de Inglaterra antes del descanso y luego aprovechó un error defensivo para marcar su segundo en la segunda parte.

La victoria sitúa a Inglaterra con seis puntos en el Grupo C, en segunda posición por detrás de la líder España.

Saka destacó la mentalidad despiadada de la selección desde el pitido inicial.