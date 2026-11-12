Preguntado por qué salió mal con Carrick, que pasó de ser segundo entrenador a dirigir al equipo, y por si un entrenador del United necesita tener un carácter más duro, Parker, ganador de dos títulos, declaró a casinoslike.org en una entrevista realizada en colaboración con ese sitio web y concedida a GOAL: «Supongo que sí hace falta para ser entrenador.

»Hay que tener al menos dos caras. Él da la impresión, quizá por falta de experiencia, de que todavía piensa como jugador, y eso hay que dejarlo atrás. No puedes seguir siendo uno de ellos, porque entonces los jugadores se toman demasiadas confianzas.

»Quizá había demasiada familiaridad, porque hay que recordar que al principio fue segundo entrenador allí. Por mi experiencia, los segundos entrenadores están muy cerca de los jugadores y son el vínculo con ellos, porque los entrenadores a cuyas órdenes jugué mantenían las distancias. Así que el segundo entrenador se convierte en tu persona de confianza: si querías dejar caer algo sobre el jefe, le lanzabas un comentario para tantear cómo reaccionaría el entrenador.

»Los mejores con los que trabajé fueron tres, aunque uno de ellos era completamente diferente. Tuve a Brian Kidd, que era increíble. Si existiera un manual sobre cómo ser segundo entrenador, trabajar con los jugadores y, al mismo tiempo, tener presente lo que piensa el jefe, Kiddo sería el ejemplo.

»Peter Shreeves también era una gran persona, y el otro, que creo que tenía el trabajo más difícil, era Don Howe, segundo entrenador de Sir Bobby Robson. Llegó al QPR como segundo entrenador y después fue entrenador principal durante un tiempo. Cuando asumió el cargo, Don ya tenía su estatus y el respeto de todos. A partir de entonces, la mayoría de los jugadores lo llamaban jefe, pero los jugadores se aferran a ciertas cosas. Había jugadores del QPR que no acababan de asimilar que Trevor Francis se hubiera convertido en entrenador. Seguían viéndolo como jugador, así que no le daban el reconocimiento que merecía como figura conocida y como entrenador.

»Pero, en el caso de Michael Carrick, personalmente no diría que se debiera a eso. Sigo fijándome en los jugadores, y los de hoy no son iguales que los de mi época. A mí me enseñaron a respetar a cualquiera que ocupara un cargo importante. No me enseñaron que tuviera que caerme bien, pero sí a respetarlo y a escuchar lo que decía, porque había una razón para que estuviera donde estaba. Creo que ahora es un poco diferente, porque los agentes tienen más poder y los directores deportivos se colocan en una posición desde la que dicen: “Yo te quitaré de encima todo eso; tú limítate a entrenarlos”.

»Creo que los jugadores y el entrenador tienen que estar cerca. El entrenador necesita saberlo todo sobre cada jugador: qué problemas tiene, cómo se encuentra ese día, si hay alguna dificultad o algún problema familiar. En cambio, los agentes, los directores deportivos y ese pequeño grupo de personas dicen que están ayudando, pero le quitan al entrenador algo que necesita».