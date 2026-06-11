«Fue más bien como un partido benéfico»: los expertos de la televisión analizan el partido inaugural del Mundial de 2026

Un descuido del mediocampista defensivo sudafricano Yaya Sithole en su área permitió a México abrir el marcador en el minuto 9, ante el frenético aplauso de los más de 80 000 espectadores en el Estadio Azteca. Julián Quiñones anotó el primer gol de este Mundial.

Sithole fue expulsado al inicio del segundo tiempo (min. 50) por una entrada temeraria. Con un hombre más, Raúl Jiménez sentenció el 2-0 en el 67. Primero, el delantero suplente sudafricano Themba Zwane fue expulsado por una supuesta agresión tras la intervención del VAR (84'). En el descuento, el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio consideró falta de último recurso una acción del central mexicano César Montes y también lo expulsó.

Klopp resumió así el encuentro: «Esta situación describe un poco todo el partido. Tácticamente fue un desastre: ninguno de los dos equipos lo hizo bien. Estás 11 contra 9 y aún así te contraatacan. ¿Por qué? Ese fue el problema todo el partido. Sudáfrica lo aprovechó al 100 %», afirmó el técnico de 58 años, ahora director de fútbol global de Red Bull.

Por su parte, Streich analizó: «La verdad es que uno se sorprende: tres tarjetas rojas, pero no pasó gran cosa, no hubo la intensidad que yo esperaba. Pensé que iba a ser un partido muy intenso. Pero no fue así».

Con este triunfo, México encamina su pase a la siguiente ronda y la próxima semana enfrentará a Corea del Sur. Sudáfrica, en cambio, necesita ganar a la República Checa para mantener opciones.