«¡Fue mano!»: el seleccionador de Marruecos cree que el gol de Francia no debió contar y destaca lo positivo de la derrota en cuartos del Mundial

A pesar del gol inicial de Les Bleus, Ouahbi reconoció la calidad rival y destacó la mejora de su equipo en la segunda parte, especialmente en la posesión.

El técnico, de 49 años, añadió: «Tenemos que admitir que nos enfrentamos a un equipo muy bueno. Sufrimos mucho en la primera parte, y Bounou realizó una gran parada en el penalti. En la segunda, defendimos mejor y, sobre todo, estuvimos más serenos con el balón. En la primera parte, parecía que algunos jugadores estaban recuperando el aliento. Vimos que esos mismos jugadores comenzaron bien la segunda parte.

«Fue duro al final, pero debemos seguir creyendo y trabajando. También debemos insistir en lo básico para, ante lesiones o bajas de forma, contar con una plantilla más amplia. Seguiremos adelante; no nos detendremos aquí. Estamos decepcionados, queríamos más, pero debemos aceptarlo».