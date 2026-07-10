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«¡Fue mano!»: el seleccionador de Marruecos cree que el gol de Francia no debió contar y destaca lo positivo de la derrota en cuartos del Mundial
Los Atlas Lions quedan eliminados
La excelente campaña de Marruecos en el Mundial terminó en cuartos de final tras perder 2-0 contra Francia en Boston. El equipo de Ouahbi soñaba con eliminar a los favoritos tras la parada de Yassine Bounou a un penalti de Mbappé en la primera parte, pero el gol de la estrella del Real Madrid en el 60 y el de Ousmane Dembélé seis minutos después sentenciaron el pase de los europeos.
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Ouahbi lamenta la decisión arbitral
Tras el intenso partido, Ouahbi criticó al árbitro Facundo Tello por validar el primer gol de Francia. El entrenador insistió en que el centrocampista francés Adrien Rabiot había tocado el balón con la mano de forma deliberada antes de que Mbappé lo enviara al fondo de la portería marroquí.
En declaraciones a beIN Sports, Ouahbi afirmó: «El gol surgió de una jugada un poco... compartida; algunos se detuvieron porque vieron una mano. Fue mano, no sé si se debería haber pitado o no, no lo sé».
El entrenador ve una trayectoria positiva
A pesar del gol inicial de Les Bleus, Ouahbi reconoció la calidad rival y destacó la mejora de su equipo en la segunda parte, especialmente en la posesión.
El técnico, de 49 años, añadió: «Tenemos que admitir que nos enfrentamos a un equipo muy bueno. Sufrimos mucho en la primera parte, y Bounou realizó una gran parada en el penalti. En la segunda, defendimos mejor y, sobre todo, estuvimos más serenos con el balón. En la primera parte, parecía que algunos jugadores estaban recuperando el aliento. Vimos que esos mismos jugadores comenzaron bien la segunda parte.
«Fue duro al final, pero debemos seguir creyendo y trabajando. También debemos insistir en lo básico para, ante lesiones o bajas de forma, contar con una plantilla más amplia. Seguiremos adelante; no nos detendremos aquí. Estamos decepcionados, queríamos más, pero debemos aceptarlo».
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Marruecos se orienta hacia el futuro
Tras la derrota, Marruecos debe profundizar su plantilla para afrontar problemas físicos y lesiones, y asegurar la maduración de la nueva generación. Francia avanza a semifinales en Dallas, donde enfrentará a España o Bélgica, con Mbappé persiguiendo el récord de goles de Messi en Mundiales.
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