«¡Fue la decisión correcta!»: Carlo Ancelotti defiende la convocatoria de Neymar para el Mundial mientras la leyenda de Brasil se retira oficialmente del fútbol internacional

El técnico italiano reconoció las dificultades a las que se enfrentó Neymar, especialmente en lo relativo a su estado de forma y a una distensión de grado 2 en el gemelo que le hizo perderse los primeros partidos de la fase de grupos ante Marruecos y Haití. «Creo que no aportó a nivel técnico como se esperaba que pudiera hacerlo, porque no pudo», dijo Ancelotti a ESPN. «Pero, en cuanto a actitud, fue una actitud muy positiva. Le tengo mucho cariño, le agradecí su actitud, su comportamiento, y creo que fue la decisión correcta incluirlo en la lista de 26 jugadores».

Aunque el entrenador elogió el liderazgo y la profesionalidad de Neymar entre bastidores, no ocultó su decepción por el estado físico con el que la estrella llegó al torneo.

«Lo único que me molestó es que Neymar podría haberse preparado mejor durante ese periodo previo», añadió Ancelotti. «Podría haber estado listo para el primer partido en lugar del cuarto. Esa fue la única parte decepcionante».