Una progresión constante a través de las categorías inferiores de la selección culminó en una oportunidad inolvidable para que el talentoso joven mostrara sus credenciales ante el público parisino.

Hablando con la cadena francesa Canal+ Foot después del partido sobre una noche trascendental presenciada por su familia, Yoro dijo: «Sinceramente, no creo que pudiera haber pedido nada mejor. Un partido en casa contra Bélgica, con mi familia allí. Además, fue un partido realmente muy bueno.

»Por supuesto, habríamos esperado dejar la portería a cero, pero ganamos, así que no nos vamos a quejar. Fue increíble».