El balón tocó el cable de una Sky-Cam antes de entrar, lo que generó confusión en el Noruega-Inglaterra de cuartos del Mundial. Aun así, el gol de Bellingham en el añadido de la primera parte subió al marcador.

Tras un saque de puerta, el balón rozó la cuerda y, poco después, llegó el empate. El exárbitro de la FIFA Mark Clattenburg considera que el VAR debió intervenir y revisar la jugada.

«Si el balón toca un objeto que no forma parte del terreno de juego, hay que interrumpir el partido», declaró el inglés de 51 años en FOX. Sin embargo, el árbitro Turpin no se percató de la jugada.