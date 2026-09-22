Ha llegado el primer parón internacional de la temporada, con la vigente campeona del mundo, España, centrada ahora en la UEFA Nations League. Un importante contingente de jugadores del Barcelona estará con La Roja en su intento por dar continuidad a su monumental éxito reciente en el escenario global.

A pesar del gran momento que atraviesa el equipo y de afrontar estos partidos con una confianza total, la previa dejó un momento de profunda reflexión. Cuando los medios le preguntaron por el periodo más difícil desde que asumió el control de la selección, De la Fuente no señaló sus triunfos recientes. En su lugar, el seleccionador español destacó la lesión de larga duración sufrida por el centrocampista del Barcelona Gavi, un incidente que afectó temporalmente a la moral del grupo y dejó una huella duradera en la concentración.







