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«Fue el jugador más duro al que me enfrenté»: Romário rinde homenaje a la leyenda del AC Milan y de Italia Franco Baresi
Romário llora la pérdida de un icono defensivo
El mundo del fútbol está de luto tras la muerte de la leyenda del Milan y de Italia Baresi a los 66 años después de una lucha contra el cáncer. El exdelantero de Brasil Romario compartió un emotivo homenaje para recordar al legendario defensa, que fue un rival formidable tanto a nivel de clubes como internacional. Su enfrentamiento más icónico llegó en la final del Mundial de 1994 en Pasadena, cuando Baresi regresó milagrosamente apenas tres semanas después de someterse a una operación de menisco.
Una leyenda de Brasil recuerda a un rival
En su cuenta de Instagram, Romario expresó su dolor por el fallecimiento del icónico defensa, al tiempo que recordaba sus feroces batallas sobre el césped: "Amigos, hoy el fútbol se despertó mucho más triste con la muerte de Franco Baresi.
"Cuando jugaba en el PSV Eindhoven, me enfrenté dos veces al Milan, y ya podía decir que Baresi era increíble. Luego nos volvimos a encontrar en la final del Mundial de 1994, uno de los partidos más importantes de nuestras vidas".
El exdelantero del Barcelona, que sufrió una derrota por 4-0 contra el Milan en la final de la Copa de Europa de 1994 mientras Baresi estaba sancionado, pasó a dedicar el elogio definitivo a la leyenda italiana: "Puedo decirlo sin una sola duda: fue el jugador más duro al que me enfrenté en mi carrera".
Baresi dejó un legado imborrable
Baresi pasó toda su carrera sénior, de 20 años, en el Milan, con el que ganó tres títulos de la Liga de Campeones y seis campeonatos de la Serie A antes de colgar las botas.
Más allá de sus enfrentamientos oficiales, la admiración de Romario por el icónico defensa le llevó a participar en el partido homenaje de Baresi en San Siro: «En 1997 tuve el honor de participar en su partido de despedida. ¡Ese tipo estaba a otro nivel! Fue un símbolo del Milan y de la selección de Italia. Uno de los mejores defensas de la historia».
El ganador del Mundial de 1994 concluyó su sentido mensaje ofreciendo sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Baresi: «Le envío mi respeto por todo lo que hizo por el fútbol, y mi cariño a su familia y amigos. Que Dios lo reciba en paz. Gracias, Baresi».
- AFP
El mundo del fútbol rinde homenaje a Baresi
El fallecimiento de Baresi ha desencadenado una ola mundial de homenajes por parte de clubes, jugadores y figuras destacadas del deporte para honrar su legado imperecedero. Se espera que el Milan rinda homenajes especiales en sus próximos partidos nacionales y europeos para conmemorar a su icónico ex capitán. La maestría táctica y el liderazgo de Baresi perdurarán para siempre como el modelo de referencia para generaciones de centrales modernos.
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