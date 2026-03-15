¿Fue culpa suya al final? Marc-André ter Stegen sufre otro duro revés en el FC Barcelona

Según un informe de ESPN, la denegación del voto no fue un molesto descuido, sino que se debió a un descuido por parte de ter Stegen. Al parecer, el portero simplemente se olvidó de actualizar su afiliación al Barça. Esa actualización habría sido necesaria para figurar en el censo electoral.

Esta curiosa denegación de voto encaja en la imagen desafortunada que ha adquirido la carrera de ter Stegen en los últimos meses. En el Barça, tras prolongados problemas de lesiones, había perdido su puesto de titular a favor del recién llegado Joan García, que llegó antes de la temporada procedente del Espanyol, el rival de la ciudad. Para acumular minutos de juego y poder cumplir, a lo mejor, el sueño de ser titular en la portería de la selección alemana en el Mundial de este verano, Ter Stegen se dejó ceder en enero al Girona, dentro de LaLiga.

Allí se hizo con la titularidad bajo los palos, pero tras solo dos partidos llegó a principios de febrero el siguiente gran revés. Debido a una lesión en el muslo, se prevé que ter Stegen esté de baja hasta mediados de abril; recomendarse para la portería alemana en el Mundial después de eso será casi imposible. «El libro aún no está del todo cerrado, pero no hay duda de que va a estar muy reñido, porque no solo hay que tener en cuenta el último parón, sino también el tiempo anterior. Apenas ha jugado durante casi un año, lo cual es muy poco», declaró recientemente el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, en una entrevista con la revista kicker, sin dar muchas esperanzas a ter Stegen.