El portero Marc-André ter Stegen, cedido actualmente por el FC Barcelona al FC Girona, vivió un momento bastante amargo durante las elecciones a la presidencia del Barça celebradas el domingo.
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¿Fue culpa suya al final? Marc-André ter Stegen sufre otro duro revés en el FC Barcelona
Ter Stegen acudió el domingo por la mañana al Camp Nou para votar en el colegio electoral de allí. Dado que tiene contrato con el campeón español hasta 2028, en circunstancias normales tendría derecho a votar, aunque actualmente no juegue en el equipo del entrenador Hansi Flick.
Sin embargo, el portero alemán, que, al igual que muchos otros de los 105 000 socios, quería votar por el actual presidente, Joan Laporta, o por su rival, Víctor Font, no pudo marcar su papeleta. El problema: el nombre de Ter Stegen no figuraba en el censo electoral. Los vídeos que circulan por Internet muestran que, a pesar de una búsqueda exhaustiva, el jugador de 33 años simplemente no aparecía en el registro.
Ter Stegen esperó unos diez minutos más en el colegio electoral con la esperanza de que la situación se aclarara y pudiera votar. Pero no fue así y, al final, el 44 veces internacional alemán tuvo que marcharse sin haber emitido su voto.
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Al parecer, Marc-André ter Stegen no ha renovado su afiliación al Barça
Según un informe de ESPN, la denegación del voto no fue un molesto descuido, sino que se debió a un descuido por parte de ter Stegen. Al parecer, el portero simplemente se olvidó de actualizar su afiliación al Barça. Esa actualización habría sido necesaria para figurar en el censo electoral.
Esta curiosa denegación de voto encaja en la imagen desafortunada que ha adquirido la carrera de ter Stegen en los últimos meses. En el Barça, tras prolongados problemas de lesiones, había perdido su puesto de titular a favor del recién llegado Joan García, que llegó antes de la temporada procedente del Espanyol, el rival de la ciudad. Para acumular minutos de juego y poder cumplir, a lo mejor, el sueño de ser titular en la portería de la selección alemana en el Mundial de este verano, Ter Stegen se dejó ceder en enero al Girona, dentro de LaLiga.
Allí se hizo con la titularidad bajo los palos, pero tras solo dos partidos llegó a principios de febrero el siguiente gran revés. Debido a una lesión en el muslo, se prevé que ter Stegen esté de baja hasta mediados de abril; recomendarse para la portería alemana en el Mundial después de eso será casi imposible. «El libro aún no está del todo cerrado, pero no hay duda de que va a estar muy reñido, porque no solo hay que tener en cuenta el último parón, sino también el tiempo anterior. Apenas ha jugado durante casi un año, lo cual es muy poco», declaró recientemente el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, en una entrevista con la revista kicker, sin dar muchas esperanzas a ter Stegen.
Elecciones en el FC Barcelona: Xavi también ejerce su derecho al voto
Ter Stegen, afincado en Cataluña desde 2014, ha sido una de las figuras más destacadas del Barça durante la última década. Hasta la fecha, ha disputado 423 partidos con los blaugranas, con los que ha ganado, entre otros títulos, la Liga de Campeones (2015) y seis Ligas españolas.
Además de ter Stegen, como es lógico, el domingo se dejaron ver numerosas caras conocidas en los colegios electorales del Barça. Entre otros, el legendario centrocampista Xavi acudió al mediodía para depositar su voto.
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Los próximos partidos del FC Barcelona
Fecha Partido Miércoles, 18 de marzo Barcelona vs. Newcastle (Liga de Campeones) Domingo, 22 de marzo Barcelona vs. Rayo Vallecano (LaLiga) Sábado, 4 de abril Atlético de Madrid vs. Barcelona (LaLiga)