Según Sky, el BVB quiere fichar al central del West Ham este verano.
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Fue clave en el salvamento del VfB Stuttgart: ¿quiere el BVB fichar a una estrella de la Premier League que busca nuevo equipo?
Según Sky, Mavropanos quiere dejar el West Ham, en riesgo de descenso, al final de esta temporada pese a tener contrato hasta 2028. Lo siguen el BVB y otros clubes de la Bundesliga, además de equipos de la Premier.
El BVB necesita centrales: Niklas Süle se irá gratis este verano. Emre Can seguirá de baja por rotura de ligamentos cruzados y, aunque Nico Schlotterbeck renovó hasta 2031, su contrato incluye una cláusula que podría facilitar su salida tras el Mundial.
Según Sky, ficharlo podría ser caro, pues el West Ham pide mucho dinero. No obstante, si el equipo, ahora 17.º en la Premier, desciende, podría verse obligado a vender.
- AFP
¿Pronto en el BVB? Konstantinos Mavropanos podría volver a la Bundesliga
Mavropanos ya conoce la Bundesliga de su etapa en el VfB Stuttgart. El central griego fichó por el Arsenal en 2018 y, tras llegar procedente de su país, fue cedido en la segunda vuelta de la temporada 2019/20 al 1. FC Núremberg de la segunda división. Después llegó una cesión de dos años al Stuttgart, que en 2021 lo fichó de forma definitiva por casi cuatro millones de euros.
En tres temporadas con los suabos fue titular en la mayoría de los 80 partidos de Bundesliga que jugó y marcó seis goles. En la 2022/23 resultó clave para la permanencia del VfB, como cuando abrió el marcador en la ida del playout contra el Hamburgo (3-0).
En verano de 2023 el West Ham pagó 20 millones por él. Desde entonces, el central de 28 años se ha consolidado en el once gracias a su regularidad.
Las estadísticas de Konstantinos Mavropanos esta temporada
Partidos
29
Goles
3
Asistencias
0
Tarjetas amarillas
2