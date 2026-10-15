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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

«¡Fue caótico!»: Vitinha desvela detalles del enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, y el centrocampista del PSG espera que el delantero apartado «vuelva»

Vitinha
C. Ronaldo
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Ligue 1
Al Nasr FC
1ª División
Dinamarca vs Portugal
Portugal
UEFA Nations League A

Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha hablado del ambiente turbulento en la concentración de Portugal tras el sonado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus. Después de la victoria de su equipo ante el Manchester City en la Champions League, expresó su deseo de que el veterano delantero se reconcilie con la selección.

  • Un centrocampista se pronuncia sobre una convulsa concentración de la selección

    El centrocampista del Paris Saint-Germain ha revelado las tensiones que se arrastran en la selección de Portugal tras un enfrentamiento público entre Ronaldo y el seleccionador Jesus. El delicado asunto volvió a salir a la luz después de que Vitinha marcara el tercer gol de su equipo en una contundente victoria a domicilio por 4-2 ante el Manchester City en la Champions League. Aunque evitó tomar partido, el centrocampista ofensivo no ocultó su deseo de que el capitán de Portugal vuelva a jugar con la selección.

  • imago-sport-1084158226.jpgHMB-Media

    El vestuario quiere una resolución rápida

    En la zona mixta tras el partido en Manchester, el centrocampista de Portugal adoptó un tono diplomático para preservar la unidad de la plantilla. Al abordar el distanciamiento entre Ronaldo y Jesus, Vitinha declaró a TNT Sports Brasil: «Fue un parón de selecciones caótico. Lleno de emociones. Por mi parte, solo espero que todo se resuelva de la mejor manera. Que vuelva y que todo salga bien. La verdad es que eso es lo que queremos todos. Espero que vuelva y que todo se resuelva».

  • Las promesas incumplidas provocan un plante en el entrenamiento

    La disputa se remonta a la decisión de Jesus de dejar a Ronaldo en el banquillo durante toda la victoria por 2-1 ante Noruega en la Liga de Naciones, pese a que el delantero calentó durante 30 minutos convencido de que iba a jugar. Al sentirse traicionado, Ronaldo publicó un comunicado el 6 de octubre en el que detalló sus conversaciones privadas y afirmó que el seleccionador había incumplido su palabra dos veces, entre ellas al no dar una aclaración que había prometido en la rueda de prensa posterior al partido. La frustración lo llevó a abandonar la concentración del equipo en Copenhague antes del encuentro contra Dinamarca.

    Pese a que después pidió disculpas a sus compañeros, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decretó oficialmente la suspensión provisional de Ronaldo el 9 de octubre y tramitó el expediente disciplinario con carácter urgente. Según el reglamento federativo, los jugadores que no se presentan a una convocatoria de su selección se enfrentan a una sanción severa de entre uno y seis meses, además de una importante multa económica.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Un futuro incierto ensombrece la ventana de noviembre

    Con la suspensión provisional en vigor y la posibilidad de una sanción de seis meses para el veterano delantero, sigue sin haber señales de tregua entre ambos, que mantienen sus posturas. Este enfrentamiento pone seriamente en duda los planes de Portugal para los partidos internacionales del próximo mes. Vitinha, por su parte, debe volver a centrarse en sus compromisos con el club, ya que el PSG se prepara para recibir al Barcelona la próxima semana en un duelo de alto nivel de la Champions League.