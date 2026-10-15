La disputa se remonta a la decisión de Jesus de dejar a Ronaldo en el banquillo durante toda la victoria por 2-1 ante Noruega en la Liga de Naciones, pese a que el delantero calentó durante 30 minutos convencido de que iba a jugar. Al sentirse traicionado, Ronaldo publicó un comunicado el 6 de octubre en el que detalló sus conversaciones privadas y afirmó que el seleccionador había incumplido su palabra dos veces, entre ellas al no dar una aclaración que había prometido en la rueda de prensa posterior al partido. La frustración lo llevó a abandonar la concentración del equipo en Copenhague antes del encuentro contra Dinamarca.

Pese a que después pidió disculpas a sus compañeros, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decretó oficialmente la suspensión provisional de Ronaldo el 9 de octubre y tramitó el expediente disciplinario con carácter urgente. Según el reglamento federativo, los jugadores que no se presentan a una convocatoria de su selección se enfrentan a una sanción severa de entre uno y seis meses, además de una importante multa económica.